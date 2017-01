Tja, wer hätte das gedacht: Es könnte einen besonderen - und auch besonders schlüpfrigen - Grund geben, warum eure Kollegen im Büro so entspannt und gut gelaunt sind.

Möglicherweise haben sie soeben auf der Toilette masturbiert. Denn eine Studie des Magazins "Time Out New York" hat ergeben: 39 Prozent der Angestellten masturbieren in der Arbeitszeit.

Und nein, es sind offenbar nicht nur Männer, die es sich in der Büro-Toilette gut gehen lassen. Der Zeitschrift zufolge gaben auch Frauen zu, im Büro zu masturbieren. Die Gründe sind anscheinend unterschiedlich. "Ich bin einfach nur eine notgeile Lady", erklärte eine der anonym Praktizierenden laut "Time Out" ganz unverblümt.

Die Vorstellung, dass die Kollegen auf der Toilette masturbieren, ist für den ein oder anderen vermutlich etwas gewöhnungsbedürftig. Aber man muss es positiv sehen: Immer noch besser als am Schreibtisch. Und das Masturbieren soll ja auch sehr gesund sein.

Ein Professor schlägt vor, Masturbations-Pausen einzulegen

Wissenschaftler der Universität im US-amerikanischen Michigan haben herausgefunden, dass Masturbieren die Endorphin-Produktion im Körper ankurbelt. Das wiederum senkt das Stresslevel, was im Job durchaus von Vorteil sein kann.

Der Psychologie-Professor Mark Sergeant ging deshalb sogar so weit, Arbeitenden zu empfehlen, ab und an eine Masturbations-Pause einzulegen. Einer der Studienteilnehmer nahm sich diesen Rat offenbar zu Herzen. Er sei immer verkatert bei der Arbeit und Masturbation wäre da ein gutes Heilmittel, sagte er.

Gar nicht erst verkatert zur Arbeit zu kommen, ist für ihn offenbar keine Alternative. "Mein Rekord liegt bei drei Mal am Tag", verkündete er. Vorbildlich. Der Mann hält sich fit.

Und ihr dachtet, euer Kollege hätte einfach nur eine schwache Blase ...

(lk)