Ex-Dschungelcamper Gunter Gabriel plauderte in einer Talkshow über die RTL-Sendung

"Im Dschungelcamp ist es saugefährlich und es ist kein Fake"

Sänger Gunter Gabriel war im Jahr 2016 Teilnehmer des RTL-"Dschungelcamps". Nach nur fünf Tagen war für den 75-jährigen Exzentriker allerdings Schluss im Dschungel. Da war die Dschungelkrone noch weit entfernt.

An diesem Freitag ziehen 12 neue Kandidaten in das berühmte Promi-Camp in Australien. In einer Talkshow auf St. Pauli hatte Gabriel eine eindringliche Warnung für die neuen Dschungelcamper.

Nur fünf Tage hielt Gunter Gabriel im Dschungelcamp durch

Heute kann der Sänger ganz entspannt über seine Zeit im Dschungel erzählen - das sah vor rund einem Jahr noch anders aus: "Nach fünf Tagen war ich kaputt", erzählt Gunter Gabriel in der Talkshow.

Angeblich soll der Biss einer Schlange dem damals 73-Jährigen stark zugesetzt haben, was ihn schließlich zu seinem frühen Auszug bewogen haben soll. Auch der nächtliche Gang zur Toilette sei für ihn beschwerlich gewesen. Bis zu zehn Mal pro Nacht musste er wohl die Strecke von 300 Metern zurücklegen.

Dennoch sei er froh, an der Sendung teilgenommen zu haben. Die neuen Kandidaten warnt er: "Im Dschungelcamp ist es saugefährlich und es ist kein Fake!"

Das Dschungelcamp 🌴 ist voll! 12 Kandidaten spielen ab dem 13.01.2017 um die heißbegehrte Dschungel-Krone 👸🤴 https://t.co/7n1HLWY7ix #ibes pic.twitter.com/Qlhswy15jo — Dschungelcamp (@dschungelcamp) 6. Januar 2017

Rekord-Gage für Gabriel

Für seinen Kurzzeit-Auftritt im "Dschungelcamp" erhielt Gunter Gabriel die rekordverdächtige Summe von 300.000 Euro. Zum Vergleich: Manche der Promis dieses Jahr erhalten gerade einmal 30.000 Euro.

Einer der Großverdiener der diesjährigen Staffel soll Gina-Lisa Lohfink sein – mit etwa 180.000 Euro für zwei Wochen im Horror-Camp. Das will das Boulevard-Magazin "InTouch" erfahren haben.

