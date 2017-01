Umfrage: Deutsche halten Wagenknecht bei der Flüchtlingsfrage für kompetenter als Petry

Kein Thema hat die politische Debatte in Deutschland in den vergangenen zwei Jahren so sehr bestimmt wie die Flüchtlingspolitik. Eine aktuelle Emnid-Umfrage für das Nachrichtenmagazin "Focus" zeigt jetzt, wem die Bürger die meiste Kompetenz auf diesem Gebiet zutrauen.

Im direkten Vergleich zwischen Sahra Wagenknecht (Linke), Frauke Petry (AfD) und Angela Merkel (CDU) messen die Deutschen Merkel die höchste Kompetenz bei der Lösung der Flüchtlingsproblematik zu. Demnach trauen 49 Prozent der Deutschen Merkel am ehesten zu, die Flüchtlingsproblematik zu lösen.

Auch beim Thema innere Sicherheit liegt Merkel vor Petry und Wagenknecht

Spannend: Laut der Umfrage liegt Wagenknecht mit 13 Prozent Zustimmung deutlich vor AfD-Chefin Petry (sieben Prozent).



Die Schaffung von sozialer Gerechtigkeit trauen die Deutschen zu 49 Prozent Merkel am ehesten zu, gefolgt von Wagenknecht (21 Prozent) und Petry (5 Prozent).

Auch bei den Themen digitaler Wandel (46 Prozent), Stärkung der inneren Sicherheit (54 Prozent) sowie der wirtschaftlichen Stärkung Deutschlands (63 Prozent) liegt Merkel in der Umfrage deutlich vor Wagenknecht und Petry.



Hintergrund: Emnid befragte am 9. und 10. Januar 2017 insgesamt 1011 Personen. Die Fragestellungen lauteten: "Welcher der folgenden Personen trauen Sie die Lösung der Flüchtlingsproblematik/die Schaffung sozialer Gerechtigkeit/die richtigen Antworten auf den digitalen Wandel der Gesellschaft/eine Stärkung der inneren Sicherheit am ehesten zu?“ Antwortmöglichkeiten: "Angela Merkel", "Sahra Wagenknecht", "Frauke Petry", "keiner davon", "weiß nicht, keine Angabe“.

