Dschungelcamp 2017: Diese Stars regieren schon vor dem Start das Netz

Es sind nur noch wenige Stunden, bevor das diesjährige Dschungelcamp beginnt. Doch schon vor der ersten Ausstrahlung sind die Kandidaten im Netz großes Gesprächsthema. Der vorab beliebteste Teilnehmer ist einer Online-Analyse von MediaCom zufolge TV-Auswanderer Jens Büchner (47). Über ihn wurde mit 2.570 Beiträgen seit der Bekanntgabe der Kandidaten bislang am meisten in den sozialen Netzwerken gepostet. Auf Platz zwei landet TV-Sternchen Gina-Lisa Lohfink (30). Sie wurde von den Usern 2.440 Mal erwähnt.

Am dritt häufigsten sprechen die Fans über Sarah Joelle Jahnel (27). Mit gerade einmal halb so vielen Erwähnungen wie Gina-Lisa erhält sie in dem Ranking Bronze. Dahinter reihen sich Kader Loth (44), Marc Terenzi (38) und Markus Majowski (52) ein. Auf dem letzten Platz landet Neue-Deutsche-Welle-Star Fräulein Menke. Die 56-Jährige wurde bislang nur in 518 Beiträgen genannt.

Gina-Lisa hat die meisten Fans

Das liegt wohl daran, dass sie als einzige kein eigenes Profil auf Facebook hat. Die Liste der Kandidaten mit den meisten Facebook-Fans aus Deutschland führt Gina-Lisa an. Mit rund 277.000 "Gefällt mir"-Angaben liegt sie mit großem Abstand auf dem ersten Platz. Dahinter folgen ihr Busenkumpel Florian Wess (36) mit 26.500 Fans sowie Markus Majowski (21.561). Jens Büchner liegt in diesem Ranking mit fast 4.900 Fans nur im Mittelfeld auf Platz sechs.

