Twitter-Tirade zum Frühstück: Trump rechnet mit seinen politischen Gegnern ab

Donald Trump hat in den frühen New Yorker Morgenstunden (gegen 12 Uhr MEZ) zum Handy gegriffen und zu einer seiner berüchtigten Twitter-Tiraden angesetzt.

Er reagierte damit vor allem auf die zuletzt veröffentlichten Berichte über seine vermeintlich engen Beziehungen zum Kreml sowie seine mutmaßliche sexuellen Eskapaden in Moskau und St. Petersburg.

"Wie sich jetzt herausstellt, wurden all diese verlogenen Anschuldigungen gegen mich von meinen politischen Gegenspielern und einem gescheiterten Spion, der Angst davor hat verklagt zu werden, zusammengetragen", postete der zukünftige Präsident der USA.

It now turns out that the phony allegations against me were put together by my political opponents and a failed spy afraid of being sued.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13. Januar 2017

Im folgenden Tweet wetterte Trump gegen die "widerlichen politischen Funktionäre" - sowohl unter den Demokraten, als auch den Republikanern -, deren "absolut erfundene Fakten" nichts als Fake News seien. Der Milliardär verwies darauf, dass Russland das Vorhandensein von belastendem Material gegen ihn dementiere.

Totally made up facts by sleazebag political operatives, both Democrats and Republicans - FAKE NEWS! Russia says nothing exists. Probably... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13. Januar 2017

Trump kündigt Wahrheit über Hacking-Skandal an

Der bloßstellende Report über ihn sei wahrscheinlich von Geheimdienstlern im Bewusstsein veröffentlicht worden, dass es keine Beweise gebe, twitterte Trump weiter. Er kündigte an, dass seine Leute "die Wahrheit über das Hacking in 90 Tagen haben werden."

released by "Intelligence" even knowing there is no proof, and never will be. My people will have a full report on hacking within 90 days! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13. Januar 2017

Erneute Attacken gegen Hillary Clinton

In der Folge ging Trump zum erneuten Angriff auf seine Wahlkampf-Rivalin Hillary Clinton über.

Das Justizministerium der USA hatte am Donnerstag angekündigt, die polizeiliche Handhabe der E-Mail-Affäre der Demokratin kritisch zu untersuchen. FBI-Direktor James B. Comey hatte möglicherweise Einfluss auf den Wahlausgang genommen, indem er kurz vor dem Urnengang neue Erkenntnisse in dem Fall angekündigte - nur, um ein paar Tage später wieder zurückzurudern.

Donald Trump nahm die Ankündigung des Justizministeriums zum Anlass, die Aufregung über das FBI auf demokratischer Seite energisch zurückzuweisen. Gemäß den Informationen, die die US-Bundespolizei gehabt habe, hätte Clinton "niemals erlaubt werden dürfen, zu kandidieren." Die Demokratin sei "verdammt schuldig". Das FBI sei "sehr nett" zu ihr gewesen.

have been allowed to run - guilty as hell. They were VERY nice to her. She lost because she campaigned in the wrong states - no enthusiasm! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13. Januar 2017

Britischer Ex-Botschafter in Trump-Skandal involviert

Die britische Zeitung "Independent" berichtet derweil, dass der ehemalige Botschafter Großbritanniens in Russland, Sir Andrew Wood, eine Schlüsselrolle bei der Verbreitung des Geheimdienst-Dossiers über Trumps Beziehungen zu Russland gespielt hat.

Wood bestätigte der Zeitung, sich im November 2016 mit dem US-Senator John McCain auf einer Konferenz in Kanada getroffen und mit ihm über Trumps Russland-Verbindungen gesprochen zu haben. McCain hatte im Nachgang dieser Konferenz das Dossier über Trump an das FBI weitergeleitet.

Dem "Independent" sagte Wood über das Treffen mit McCain: "Wir sprachen auch darüber, inwieweit sich Mr. Trump in einer Position befinden könnte, in der es einen Versuch der Erpressung durch kompromittierendes Material der Russen geben könnte, sowie über Behauptungen über die Existenz von Audio- und Videoaufnahmen."

Ob der Report, den Trump angekündigt hat, Klarheit in die Sache bringt, bleibt abzuwarten.

