"Ich bin ein Star - holt mich hier raus": Daniel Hartwich und Sonja Zietlow lästern sich schon mal warm

Nur noch wenige Stunden, dann heißt es wieder: "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Die Moderatoren Daniel Hartwich (38) und Sonja Zietlow (48) sind schon ganz heiß auf die elfte Staffel des Dschungelcamps. Doch bevor es am Freitagabend (21:15 Uhr auf RTL) losgeht, wärmen sich die beiden "Lästerschwestern" schon einmal auf. Ihre ersten Opfer sind auch schnell gefunden: Kandidatin Sarah Joelle Jahnel (27) und Busenfreundin Micaela Schäfer (33).

Auf Instagram zeigen sich die beiden in sehr knappen Outfits beim Sport. Natürlich ein gefundenes Fressen für die Moderatoren: "Sehr schön waren die gestellten Bilder im Fitnessstudio", findet Zietlow und lässt es sich nicht nehmen, die Fotos auch gleich selbst nachzustellen. Hartwich dagegen zweifelt ein wenig an Schäfers Kompetenz: "Ich bin mir auch nicht sicher, ob Micaela die beste PR Beraterin ist..."

Get fit for the Dschungel 🕷 #dschungelcamp #sarahjoelle #micaelaschäfer #teamsarahjoelle Ein von Sarah Joelle (@sarah_joelle_) gepostetes Video am 10. Jan 2017 um 4:58 Uhr

Wie das "Nackt-Training" von Sarah Joelle Jahnel und Micaela Schäfer aussieht, zeigt Ihnen dieses Clipfish-Video

Einen Tipp haben die bissigen Moderatoren dann auch noch für alle Kandidaten, die nicht so oft in die Dschungel-Prüfung wollen: Sie sollten "am besten sie selbst sein".

