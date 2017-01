Der Innen- und Justizminister haben ihre Pläne gegen terroristische Gefährder vorgestellt

CDU-Vize Thomas Strobl gehen sie aber noch nicht weit genug

Der baden-württembergische Innenminister will Gefährder bis zu ihrer Ausreise nicht mehr freilassen

Nach dem Anschlag in Berlin wollen alle Parteien mehr für die Sicherheit im Land tun - allen voran die CDU. Im Blickpunkt sind vor allem Gefährder, die sich in Deutschland aufhalten.

Vor der am Freitag beginnenden CDU-Vorstandsklausur hat Parteivize Thomas Strobl jetzt eine unbeschränkte Abschiebehaft für eben jene Gefährder und Kriminelle gefordert.

"Bis zur Ausreise müssen diese Leute in Abschiebehaft"

Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) plant in Absprache mit Innenminister Thomas de Maizière (CDU) zwar einen neuen Abschiebe-Haftgrund für Gefährder, will an der gesetzlichen Höchstdauer von 18 Monaten aber festhalten.

Strobl, der Innenminister in Baden-Württemberg ist, sagte der "Welt": "Wer seine Identität verschleiert und täuscht, wer kriminell ist, wer in der Gefährderszene unterwegs ist, muss sofort aus dem Asylverfahren herausgenommen werden. Ende und Aus. Bis zur Ausreise müssen diese Leute in Abschiebehaft." Auf die Frage, ob die gesetzliche Befristung fallen soll, antwortete er: "Ganz klares Ja."

Strobl will unkooperative Länder mit Geld ködern

Länder, die sich weigerten, ihre eigenen Staatsbürger zurückzunehmen, will Strobl mit Geld locken, aber auch unter Druck setzen. Dafür schlägt er vor, Visa-Erschwernisse in Betracht zu ziehen. "Wenn das hilft, zu einem Verhandlungserfolg zu kommen, dann sollte man auch darüber nachdenken."

Der aus Tunesien stammende Berliner Attentäter Anis Amri hatte trotz Ablehnung seines Asylantrags nicht abgeschoben werden können, weil sein Land zunächst keine Ersatzpapiere ausgestellt hatte.

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) sprach sich aber gegen die ebenfalls diskutierte Streichung von Entwicklungshilfe aus. "Natürlich müssen die Länder mit uns kooperieren. Aber wenn sie es nicht tun, ist es keine Lösung, einfach Entwicklungshilfe zu streichen", sagte er der "Süddeutschen Zeitung".

Kauder will, dass Gabriel die SPD-Ministerpräsidenten "auf Linie" bringt

Zuvor war bereits Entwicklungshilfeminister Gerd Müller (CSU) entsprechenden Forderungen von Innenminister Thomas de Maizière (CDU) und Justizminister Heiko Maas (SPD) entgegengetreten.

In der Auseinandersetzung um die Anerkennung Marokkos, Algeriens und Tunesiens als sichere Herkunftsländer forderte Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) SPD-Chef Sigmar Gabriel auf, die SPD-Ministerpräsidenten "auf Linie" zu bringen.

Das Koalitionsvorhaben wird bisher im Bundesrat von den Ländern mit Regierungsbeteiligung der Grünen blockiert, mit Ausnahme des grün-schwarz regierten Baden-Württemberg.

"Wir haben unsere grünen Partner in Baden-Württemberg davon überzeugt. Nun muss auch die SPD in den von ihr regierten Ländern dafür sorgen, dass eine Mehrheit dafür im Bundesrat zustande kommt", sagte Kauder der "Rheinischen Post". "Da sehe ich SPD-Parteichef Sigmar Gabriel in der Pflicht, seine Ministerpräsidenten etwas mehr auf Linie zu bringen."

