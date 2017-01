Biathlon-Sprint der Männer startet um 14.45 Uhr in Ruhpolding

Simon Schempp will wie Martin Fourcade aufs Podest

Im Video erklären wir euch, wie ihr Das Erste kostenlos im Live-Stream sehen könnt

Biathlon im Live-Stream: Der Heim-Weltcup im bayerischen Ruhpolding geht es mit dem Männer-Sprint am Freitag um 14.45 Uhr weiter. Der nächste Erfolg steht womöglich an.

Denn mit der Startnummer 66 will Simon Schempp im Sprint von Ruhpolding genau wie zuletzt beim Oberhof-Sieg wieder auf das Podest. Er startet jedoch wie der momentane Weltcup-Dominator Martin Fourcade (60) angesichts des Wetters eher spät.

Ex-Weltmeister Arnd Peiffer geht sogar erst als 81. ins Rennen. Beim Saison-Debüt im Weltcup startet Michael Willeitner an Position 93.

Als erster deutscher Skijäger geht Benedikt Doll mit der Nummer 29 in das Zehn-Kilometer-Rennen. Als 31. startet Ex-Weltmeister Erik Lesser. Die 47 bekam Matthias Bischl zugelost. Insgesamt 107 Biathleten sind im Ruhpolding-Sprint dabei.

Vorab warnt Biathlon-Bundestrainer Mark Kirchner vor allzuhohen Erwartungen an seine Skijäger. Zwar gehöre der Hype in Ruhpolding "ein Stück weit dazu, aber in manchen Situationen muss man einfach auch mal verstehen, wenn vielleicht an dem einen oder anderen Tag eine Leistung mal nicht kommt", sagte Kirchner.

Biathlon im Live-Stream sehen - so geht's



Benedikt Doll (links) und Arnd Peiffer starten beim Biathlon-Weltcup in der Chiemgau Arena in Ruhpolding. Credits: dpa

Die Berichterstattung zum Biathlon-Weltcup beginnt am Freitag um 14.45 Uhr im Ersten und bereits um 14.30 Uhr auf Eurosport 1 - auch in den Live-Streams der Sender:

