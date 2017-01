Wird Julian David Nachfolger von Marc Terenzi in Strip-Show?

Ersetzt Schlager-Sänger Julian David (27, "Am Ende des Tages") Marc Terenzi (38) bei der neuen Tour (ab 7. Februar) der Stripper von The Sixx Paxx? Der 27-Jährige wird offenbar als heißer Nachfolger des aktuellen "Dschungelcamp"-Kandidaten gehandelt. "Ich fühle mich sehr geschmeichelt", erklärt Julian spot on news. Der Stripper-Show erteilt er jedoch eine Absage. "Ich bleibe bei Liebe und Sehnsucht statt nackten Tatsachen. Schließlich schlägt mein Herz Schlager, nicht Erotik".

Terenzi war im vergangenen Jahr Stripper bei der Gruppe The Sixx Paxx, deren Tour "Mantastic Sixx Paxx" er nicht nur als Objekt der weiblichen Begierde, sondern auch als Sänger begleitete. Im November vergangenen Jahres kam dann schließlich das Aus. Sein Vertrag wurde nicht verlängert. Als offiziellen Grund nannte das Management der Stripper-Clique, dass Terenzi sich "für diverse andere Projekte verpflichtet" habe. Eines davon startet am kommenden Freitag. Ab dann ist der Ex von Sarah Connor im "Dschungelcamp" zu sehen.

