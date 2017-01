Seltenes Wetterphänomen: Das steckt hinter den Schneegewittern, die Deutschland erreichen

In den vergangenen Tagen hat uns Tief Dieter schon massig Schnee und Orkanböen eingebracht. Das alles ist aber nichts gegen Tief Egon, das jetzt auf uns zukommt. Meteorologen warnen vor Schneegewittern, die damit einhergehen.

Wie der Name schon sagt, handelt es sich dabei um ein Gewitter, in dem Schnee statt Regen fällt. Diese Gewitter ereignen sich meistens im späten Winter und sind eher selten. Sie sollen am heutigen Donnerstag beginnen und bis Samstag andauern.

Wie die Gewitter genau entstehen und wann ihr besonders vorsichtig sein müsst, erfahrt ihr im Video oben.

