Vermisster HSV-Mann Timo Kraus: Was die Polizei bis jetzt über die Taxifahrt weiß

Mittlerweile ist es schon fünf Tage her, dass der HSV-Manager Timo Kraus verschwunden ist. Und erst ganz langsam kann die Hamburger Polizei den Abend rekonstruieren, seitdem der Abteilungsleiter des HSV vermisst wird. Gegen 23.30 Uhr stieg Kraus am vergangenen Samstag an den Hamburger Landungsbrücken in ein Taxi. Was die Polizei bis jetzt über den Taxifahrer weiß, seht ihr oben im Video.