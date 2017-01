"Massive Probleme":Tief Egon bringt Schnee und Orkanböen

Am Donnerstag kam es zu Glatteis auf Straße in Süddeutschland | DPA

Tief "Egon" ist in Deutschland angekommen und hat mit starkem Sturm zu Verkehrsbehinderungen und Stromausfällen im Saarland geführt.

"Wir haben seit Mitternacht massive Probleme mit dem Sturm", sagte ein Sprecher des Lagezentrums in Saarbrücken am frühen Freitagmorgen. Bäume seien auf Straßen und Leitungen gestürzt, erklärte er. Größere Unfälle habe es aber zunächst nicht gegeben.

Orkanartige Böen und starker Schneefall

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte in der Nacht vor Unwettern in mehreren Bundesländern. Von Westen soll der Sturm im Laufe der Nacht weiter über Deutschland ziehen und vielerorts starken Schneefall bringen. Zudem soll es in der Mitte und im Süden Orkanböen auf Berggipfeln und teils orkanartige Böen in tiefen Lagen geben.

Vor allem in Südniedersachsen und im Großraum Hannover rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Schneefall. "Das verstärkt sich dann bis zum Mittag immer mehr", sagte ein Meteorologe des DWD am Donnerstagabend. "Dann gibt es einige Stunden Pause und dann könnten nochmal bis zu fünf Zentimeter Schnee am Freitag fallen."

In Rheinland-Pfalz hielten sich die Sturmschäden zunächst in Grenzen. Ein Sprecher des dortigen Lagezentrums sprach gegen 2 Uhr lediglich von "vereinzelt umgestürzten Bäumen".

190.000 Haushalte in Frankreich ohne Strom

In Nordfrankreich hat der Wintersturm zu schweren Beeinträchtigungen der Bevölkerung geführt. Mindestens 190.000 Haushalte seien ohne Strom, berichtete der Radio-Nachrichtensender Franceinfo in der Nacht zum Freitag mit Verweis auf den Netzbetreiber Enedis.

Besonders betroffen seien die küstennahen Regionen Normandie und Picardie. Der Wetterdienst Météo-France hatte vor dem Sturm gewarnt - Böen könnten bis zu 140 Stundenkilometer erreichen.

Für fünf Départements nördlich von Paris gab Méteo-France eine besondere Starkwind-Warnung heraus - dies bedeutet, dass die Bürger möglichst zu Hause bleiben und sehr vorsichtig sein sollen.

Auch auf HuffPost: