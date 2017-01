Wenn ihr dieses einfache Ritual einmal am Tag durchführt, werdet ihr im Job sofort erfolgreicher

Jeder vierte Deutsche leidet an Stress. Einfache Rituale können gegensteuern. | iStock

Deutschland ist gestresst. Sechs von zehn Erwachsenen stehen unter enormen Druck, jeder Vierte gibt sogar an, häufig gestresst zu sein. Das geht aus der TK-Stressstudie von 2016 hervor. Dabei gibt es ein simples Ritual, mit der ihr dem Stress im Arbeitsalltag effektiv entgegen wirken könnt.

Konflikt- und Wettbewerbssituationen stellen uns tagtäglich vor neue Herausforderungen. Unsere eigene Erwartungshaltung vorgegebene Ziele zu erreichen, ist oft hoch.

Besonders Hochleistungssportler sind einem ständigen Leistungsdruck ausgesetzt. Um dauerhaft diesen extremen Belastungen standzuhalten, haben Athleten schon früh damit begonnen, sich auch den mentalen Aspekten Ihres Trainings zu widmen, um vor ihren Wettkämpfen einen idealen Geisteszustand zu erlangen.

Mentale Stärke hilft, Stress vorzubeugen

Die Grundvorraussetzung hierfür ist mentale Stärke. Nicht nur beim Sport, sondern auch im Berufsalltag können wir uns diese Techniken zunutze machen.

Folgendes 3-Schritte-Ritual hilft euch, Stress abzubauen - und das macht euch in dem, was ihr tut, sofort erfolgreicher.

1. Die richtige Atmung kann ein wahres Stress-Ventil sein. Sich für einen kurzen Augenblick auf die eigene Atmung zu konzentrieren, kann bei der Stressbewältigung Wunder wirken. Ebenso ist es die ideale Möglichkeit, nur einen kurzen Augenblick den Fokus auf das eigene Wohlbefinden zu legen.

Los geht’s: Atme sechs Sekunden lang tief ein. Halte deinen Atem für zwei Sekunden lang an und atme danach sechs Sekunden lang aus.

2. Definiere jetzt ein persönliches Statement, um deine positiven Eigenschaften hervorzuheben. Ein solches Statement könnte lauten: "Ich bin hervorragend in dem, was ich tue" oder "Ich bin voller Zuversicht, dieses Projekt erfolgreich abzuschließen".

Wiederhole dein persönliches Statement für fünf Sekunden. Denke dabei an drei Dinge, die du in den letzten 24 Stunden erreicht hast und an drei Dinge, die du heute noch erledigen musst.

Dadurch rückst du wichtige bevorstehende Aufgaben noch mehr in den Fokus und vermeidest Ablenkungen durch äußere Einflüsse.

3. Die Übung endet wie sie begonnen hat, erneut mit einer Atemübung. Sechs Sekunden lang einatmen, den Atem für zwei Sekunden anhalten, sechs Sekunden lang ausatmen.

Atmung hat massiven Einfluss auf unsere Gesundheit

Warum sind solche Rituale so wichtig? Wissenschaftliche Studien belegen: Unsere Atmung hat einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit. Die meisten Menschen atmen unbewusst, im Ruhezustand bis zu 15 Mal pro Minute. Pro Atemzug werden dabei rund 500 Milliliter Luft aufgenommen.

Durch Stress ausgelöstes Adrenalin löst in unserem Körper einen Atemreflex aus. Unter Anspannung atmen wir hektisch ein und nicht ausreichend lange aus. Wir "hecheln" und nehmen schnell zu viel Sauerstoff zu uns, den wir allerdings nicht wieder ausatmen.

Diesem unbewussten Reflex erliegen wir täglich mehrfach. Langfristig führt diese "Hechel-Atmung" zu Konzentrationsschwäche, Abgeschlagenheit, Kopfschmerzen, aber auch Gefäß- und Herzerkrankungen können als chronische Erkrankungen auftreten.

Durch eine bewusste Atmung verringern wir die Ausschüttung von Adrenalin signifikant. Zudem setzen wir damit bewusst einen Gegenreflex zum hektischen Stressatmen und liefern damit unserem Körper rund 90 Prozent des Sauerstoffs, mit dem unser Säure-Basen-Haushalt reguliert wird. Atmen wir bewusst, kann das sogar eine Gewichtszunahme vorbeugen.

Bewusstes Atmen muss zum Alltag gehören

Wenn wir gesünder leben und uns gegen die Generationskrankheit Stress wappnen möchten, sollte das bewusste Atmen zu unserem täglichen Ritual werden.

Die Übung könnt ihr zu jeder Zeit und an jedem Ort durchführen. Sie dauert nicht lange und kostet nichts. Und das Beste: Die Wirkung ist gesünder und nachhaltiger als jedes Medikament.

