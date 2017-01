So trauern die Fans von "Schwiegertochter gesucht" um Irene

Beates Mutter Irene ist gestorben, meldet die "Passauer Neue Presse". Irene wollte ihrer Tochter helfen in "Schwiegertochter gesucht" ihre große Liebe zu finden. Bisher fehlte das Happy End. Irene wird nun nicht mehr erleben, wie Beate ihre große Liebe finden wird.

Die Fans von der RTL-Sendung können daran vermutlich noch nicht denken. Sie sind nach der traurigen Meldung geschockt.

"RIP #Irene - Vielen Dank für die vielen lustigen Momente. Fürsorgende Mutter, Reisebegleitung & Trash-TV-Kult."

Andere können die Nachricht zunächst nicht glauben: "Waas? Beates Mama Irene ist verstorben? 😒 Wie traurig, die Zwei waren zusammen doch irgendwie schon @RTLde-Kult", schreibt ein Fan im Internet.

Andere sprechen auch ihr Beileid für Beate aus, die ihre engste Vertraute, ihre Mutter, verloren hat. Und zeigen dabei, wie verbunden sie sich mit dem Kult-Star fühlen. "Ich möchte Beate ganz dolle knuddeln", schreibt eine zum Beispiel. "Es ist so traurig." Ein weinender Smiley unterstreicht die Aussage des Fans.

Andere Tweet wirken etwas förmlicher, aber die Trauer ist auch hier zu sehen: "Oh nein, mein herzliches Beileid und viel Kraft an die Familie. Ruhe in Frieden, Irene", schreibt ein Fan.

Wie ging es Mutter Irene wirklich?

Mancher hinterfragt nun die vergangenen Folgen. Ging es Mutter Irene bereits bei den Dreharbeiten nicht gut? "Die sah wirklich schlimm aus in den letzten Folgen", findet ein Fan von "Schwiegertochter gesucht".

Ein anderer Fan betont: "64 ist doch kein Alter", um zu sterben.

Aber: Wie es Irene zuletzt wirklich ging, dazu gab es bisher noch keine Aussage. Beate wird vermutlich trauern, RTL hält sich bisher pietätsvoll zurück. Manche Fans von Beate hoffen, dass es so bleibt.

Werden RTL und Vera Beates Verlust ausschlachten?

"Ich hoffe", schriebt eine Twitter-Nutzerin, "schlachtet das jetzt nicht aus und zieht die Beate durch etliche Sendungen."

Und ein anderer User stimmt dieser Aussage vollends zu - und ermahnt dabei nicht nur den Fernsehsender seine Aussagen in einem solchen Moment zu überdenken. "Wer jetzt mit "dann kann Beate ja jetzt ihren Traummann finden" kommt, ist geschmacklos ...", schreibt er. "Mir tut das echt leid."

