Look: Mireille Enos bringt mit ihrem Kleid Sommerflair in den Winter

Mireille Enos (41, "World War Z") brachte bei der "TCA Winter Party" ein sommerliches Flair auf den roten Teppich. Sie trug ein wadenlanges, rotes Kleid. Die schulterfreie Robe lag bis zur Taille hin eng an, was die Figur der Schauspielerin betonte. Das echte Highlight war aber das Muster: das Kleid war durchgängig mit floralen Ornamenten bedruckt. Dadurch wirkte der Look frisch und jugendlich.

Dazu kombinierte die zweifache Mutter schwarze High Heels. Außerdem funkelte ein dezenter, silberner Ring an ihrer linken Hand und an ihren Ohren glitzerten Steckerohrringe. Für ihr Make-up wählte sie Mascara und Eyeliner. Den Fokus legte sie aber klar auf ihre Lippen, die sie in einem zum Kleid passenden Rotton geschminkt hatte. Enos trug die leicht gelockten Haare offen und im Seitenscheitel.

