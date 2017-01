Wenn Lily Collins ihre Memoiren "Unfiltered" liest

"Ich hau' nur noch das letzte Stück raus. Der zweite Tag, an dem ich mein Audiobuch aufnehme."

Lily Collins ("Chroniken der Unterwelt - City of Bones") hat mit ihren 27 Jahren schon sehr viel erlebt. Über ihre Erlebnisse schreibt die Schauspielerin in ihrem Buch "Unfiltered - No Shame, No Regrets, Just Me". Dabei bleibt es aber nicht, denn sie veröffentlicht dazu außerdem ein Audiobuch. Auf Instagram zeigt die Engländerin ihren Fans, wie sie das Buch aufnimmt. Damit schürt sie die Vorfreude bei den Abonennten: "Ich kann es kaum erwarten", kommentieren einige. Ein bisschen müssen sie sich aber noch gedulden, denn ihre Memoiren erscheinen erst im März dieses Jahres im Handel.

Just cranking this last bit out. Day two recording my audio book... Ein von Lily Collins (@lilyjcollins) gepostetes Foto am 11. Jan 2017 um 15:32 Uhr

Hier können Sie das Buch vorbestellen