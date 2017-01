Jennifer Lopez: So verwöhnt ihr neuer Freund Drake sie

Wie heißt es so schön? "Diamanten sind die besten Freunde der Frau." Diesen Satz hat sich Drake (30, "Hotline Bling") offenbar zu Herzen genommen und seiner neuen Flamme Jennifer Lopez (47, "The Boy Next Door") eine Freude gemacht. Der Rapper soll ihr laut "People.com" eine Kette von "Tiffany & Co." gekauft haben. Kostenpunkt: 100.000 Dollar!

Die Kette, die aus runden Diamanten - die wiederum in Platin eingefasst sind - besteht, habe demnach über 15 Karat. JLo soll den Schmuck bereits an Silvester bekommen und direkt getragen haben. Eins steht jedenfalls fest: die zweifache Mutter hat sich einen spendablen Freund geangelt!

JLo ist als Sängerin aktiv. Hier gibt es ihr Lied "Ain't Your Mama"