FKA twigs: Für Nike steht sie nicht nur mit ihrem Gesicht

Der Sportartikelhersteller Nike hat ein neues Testimonial: die britische Sängerin FKA twigs (28, "Figure 8"). Das Label enthüllte die Neuigkeit am Mittwoch bei Instagram und postet einen Videoclip, in dem die 28-Jährige mit mehreren Tänzern zu sehen ist. Im Mittelpunkt der Kampagne mit dem Titel "Do you believe in more" ("Glaubst du an mehr?") stehen die neuen Nike Zonal Strength Tights, die FKA twigs im Video zu einem Crop Top mit Logoprint und Sneakern trägt.

Das Besondere: Sie stand für die Werbung nicht nur vor der Kamera, sondern konzipierte gleich das ganze Projekt, führte Regie, lieferte den Soundtrack und verpflichtete zwölf weitere Tänzer und Athleten aus verschiedenen Sportarten. Als Ziel wollte sie damit die stereotypen Vorstellungen von "athletisch sein" auflösen. Im Interview mit Vogue erklärte die Britin: "Wir haben eine Gruppe von fantastischen Leuten gecastet, die ihre Körperlichkeit alle ernst nehmen, um die Menschen dazu zu bewegen, gesund zu sein. Und um zu verstehen, dass sie mit jeder Art von Sport, die beste Version ihrer selbst werden können."

