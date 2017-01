Ex-Einbrecher verrät: Mit diesen vermeintlichen Vorsichtsmaßnahmen lockt ihr Einbrecher nur noch mehr an

Der ehemalige Einbrecher Hammed Khamis hat uns gezeigt, wie sein früheres Handwerk funktioniert.

Er war erfolgreich in seinem Geschäft. Heute lebt er in Berlin, ist Autor und Streetworker. Er betreut als Ehrenamtlicher Jugendliche, die bedroht sind, in das kriminelle Milieu abzudriften.

Der Huffington Post hat er einen tiefen Einblick in die Denkweisen eines Einbrechers gegeben. Er erklärt, was einen Einbruch in eure eigenen vier Wände erleichtert – aber auch, was ihn erschwert. Mehr im Video oben.