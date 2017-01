Ed Sheeran: Das neue Album kommt im März

Erst "Plus", dann "Mal" und jetzt "Geteilt": Ed Sheeran (25) steht mit seinem dritten Studioalbum in den Startlöchern und hat nun auch das Release-Datum verraten. "Divide wird am 3. März veröffentlicht", verkündet der Brite auf seiner Instagram-Seite. Erst am 6. Januar hat er mit "Shape of You" und "Castle on the Hill" gleich zwei brandneue Songs daraus auf den Markt gebracht.

Außerdem hat der Sänger bereits am Mittwoch mit einem Foto die gesamte Tracklist der Platte veröffentlicht. Neben den zwei Singles werden zehn weitere Songs auf dem Album sein. Darunter Titel wie "Perfect", "Hearts don't break around here" und "What do I know?". Über zweieinhalb Jahre sind seit Sheerans letztem Album vergangen. Die Fans sind deshalb schon ganz heiß auf seine neue Musik: "Ich kann nicht so lange warten!!!!!!!", lautet nur einer der zahlreichen Kommentare auf Instagram.

Ein von Ed Sheeran (@teddysphotos) gepostetes Foto am 11. Jan 2017 um 2:36 Uhr

