Neue Enthüllungen über Trump: BBC-Korrespondent spricht von mehreren Sex-Videos

Der vermeintliche Sex-Skandal um Donald Trump weitet sich aus.

Zunächst war von CNN und dem US-Nachrichtenportal "Buzzfeed" ein unbestätigtes Geheim-Dossier publiziert worden, in dem behauptet wird, dass Russland belastendes Material über Trump gesammelt habe.

Neben Trumps engen Beziehungen zum Kreml ging es darin auch um mögliche Sex-Videos und Urin-Spiele im Moskauer Ritz Carlton Hotel.

Jetzt hat sich der Washington-Korrespondent der BBC, Paul Wood, zu dem Fall zu Wort gemeldet. Seine Aussagen belasten Trump jetzt zusätzlich.

Darum geht es:

Wood behauptet, schon im Sommer letzten Jahres Informationen über ein kompromittierendes Trump-Dossier der russischen Geheimdienste erhalten zu haben - Informationen, laut denen es mehr als nur ein Sex-Video mit Trumps Beteiligung gibt.

Gemäß Wood ist der angebliche Autor des von CNN und "Buzzfeed" enthüllten Reports, ein ehemaliger britischer MI6-Agent, nicht die einzige Quelle, die etwas vom kompromittierenden Material der russischen Regierung über Donald Trump weiß.

Schon im August 2016 ist Wood nach eigener Aussage von einem "Spion im Ruhestand" über die Existenz des Materials in Kenntnis gesetzt worden. Der Spion habe seine Informationen vom Leiter eines osteuropäischen Geheimdienstes.

Später habe Wood über Zwischenmänner von aktiven CIA-Agenten erfahren, dass es "mehr als ein Tape" sexuellen Inhalts, "Audio und Video", an "mehr als einem Datum" und "mehr als einem Ort" gebe.

Dem BBC-Journalisten zufolge stammt das erste angebliche Sex-Tape - in dem Trump Prostituierte angewiesen haben soll, im Ritz Carlton Hotel auf ein zuvor von den Obamas benutztes Bett zu urinieren - aus dem November 2013.

Trump war zu dieser Zeit tatsächlich in Moskau, zu Besuch bei der Wahl zur Miss Universe.

The correspondent is Paul Wood and stuff like this on the BBC is vetted to within an inch of its life before airing. Trump is in deep. https://t.co/KYqOxXF2FK

— Keith Olbermann (@KeithOlbermann) 12. Januar 2017