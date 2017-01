Welche Filme, die neu ins Kino kommen lohnen sich und welche nicht? Die Film-Community IsnotTV, Partner der Huffington Post, stellt jede Woche die besten Starts in den deutschen Kinos vor. Und dabei stammen die Empfehlungen von Film-Fans weltweit - auch von dir: Mit einem Klick auf den Titel kannst du nämlich selbst deine Meinung abgeben und mehr erfahren.

Das sind die beliebtesten Kinostarts am Donnerstag, 12. Januar 2017:

Die Kinostarts dieser Woche bringen uns eine Reihe von Träumern: Einen Straßenmusiker und seinen Kater "Bob, der Streuner",zwei Künstler in der Großstadt oder besser gesagt im "La La Land" und "Ballerina" Félicie, die sich vom Waisenhaus auf die Ballettschule tanzt.

Ned Fleming, Schwiegervater in spe kämpft dagegen in"Why Him?" gegen den Traummann seiner Tochter. Und Matt Damon steht in "The Great Wall" an der Chinesischen Mauer einer unheilvollen Armee gegenüber.

➨ Mehr zum Thema: Amazon Prime: Diese Filme und Serien sind ab Anfang Januar 2017 neu dabei

Im Leben von Straßenmusiker James Bowen ist so einiges schief gelaufen. Nach seinem Drogenentzug erspielt er sich mit seiner Gitarre den mageren Lebensunterhalt auf den Straßen Londons als ihm ein rotbrauner Kater zuläuft. James nennt ihn Bob und aus der Zufallsbegegnung wird eine tiefe Freundschaft die den beiden Streunern einen neuen Lebenssinn gibt. (Mit Luke Treadaway, Bob the Cat)

Mia (Emma Stone) und Sebastian (Ryan Gosling) sind beide Künstler in Los Angeles und Träumen von einer großen Karriere. Im jeweils anderen entdecken sie ihren Seelenverwandten und verlieben sich ineinander, doch die harte Realität des Showbusiness stellt ihre Gefühle auf eine harte Probe. (Mit Ryan Gosling, Emma Stone)

Weshalb bauten die Chinesen die größte und längste Mauer der Welt? Söldner William Garin (Matt Damon) findet es auf unliebsame Weise heraus: Alle 60 Jahre wird China von Monstern angegriffen, deren Kräfte menschliche Vorstellungen weit übersteigen. Garin schließt sich dem Kampf ums Überleben der Menschheit mit allen Mitteln an. (Mit Matt Damon, Pedro Pascal)

In diesem französischen Animationsfilm kämpft das Waisenkind Félicie Milliner um den Traum, Balletttänzerin zu werden. Mit einer falschen Identität ergattert sie sich einen Platz in der renommierten Ballettschule von Paris.

Dort muss sie

nicht nur ihr Talent, sondern auch ihre Durchsetzungsfähigkeit gegenüber ihren intriganten Mitschülern unter Beweis stellen. Zum Glück steht ihr Victor, ein angehender Erfinder zur Seite. (Mit Elle Fanning, Dane DeHaan)

Den perfekten Schwiegersohn gibt es wahrscheinlich nicht, aber Laird Mayhew (James Franco) ist für den fürsorglichen Vater Ned Fleming (Bryan Cranston) trotzdem eine absolute Katastrophe.

Dieser fluchende, tätowierte und leichtlebige Sonderling soll seine Tochter Stephanie (Zoey Deutch) abbekommen? Ned setzt alles daran, diesen Unpassenden Kandidaten zu verdrängen. (Mit Zoey Deutch, James Franco)

Von all den Dingen, die Eltern ihren Kindern vererben können, ist ein Koch sicherlich nicht die Regel. Umso verwunderter ist Charlie, als ihr verstorbener Vater den Koch Joseph Church (Eddie Murphy) vermacht.

Auch wenn Charlie sich zunächst sperrt, da sie ihren leiblichen Vater nie kennen gelernt hat, wächst zwischen ihr und Mr. Church doch nach und nach eine ganz besondere Beziehung, die Charlie in ihrem Leben völlig gefehlt hat. (Mit Eddie Murphy, Britt Robertson)

➨ Traurige Nachricht bei "Schwiegertochter gesucht": Beates Mutter Irene ist gestorben