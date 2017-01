"Die Diva, Thailand und wir" und mehr TV-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, Das Erste: Die Diva, Thailand und wir!, Komödie

Das Leben der Neuendorffs ändert sich, als plötzlich Susannes (Anneke Kim Sarnau) nervige, 72-jährige Mutter Anneliese (Hannelore Elsner pflegebedürftig vor der Tür steht. Den lange geplanten Thailandurlaub deswegen absagen? Niemals! Und so wird die ehemalige Opernsängerin kurzerhand samt ihrer Allüren, die sowieso alle zur Weißglut treiben, mitgenommen. Gab es in Thailand nicht auch diese zauberhaften, preiswerten Pflegeheime für deutsche Senioren? Genau der richtige Ort, um seine Mutter zu entsorgen.

20:15 Uhr, ProSieben: Limitless: Die Legende von Marcos Ramos, Krimiserie

Ein ehemaliger FBI-Agent wurde von einem Scharfschützen erschossen. Rebecca (Jennifer Carpenter) findet heraus, dass der Agent während seiner aktiven Zeit gegen den Drogenboss Marcos Ramos (Gabriel Sloyer) ermittelt und die Spuren auch im Ruhestand weiter verfolgt hat. Wem ist er dabei in die Quere gekommen? Auf der Suche nach Ramos und seinen Verbündeten machen Brian (Jake McDorman) und Rebecca eine schwerwiegende Entdeckung.

20:15 Uhr, Sat.1: 15 Dinge, die Sie über Diäten wissen müssen, Rankingshow

Von Pülverchen über Crash-Diäten bis hin zu Schlankheitspillen: Das Angebot an Diätprodukten ist riesig. Doch was hilft wirklich, und wovon sollte man lieber die Finger lassen? Wie kann man gesund abnehmen? Und wie lässt sich der Jojo-Effekt vermeiden? Das Prime-Time-Ranking klärt die häufigsten Irrtümer rund um das Thema Abnehmen auf und gibt auf Basis von Expertentipps und Selbstversuchen das perfekte Handwerkszeug für den Start in ein schlankes Jahr 2017.

20:15 Uhr, arte: Phoenix, Drama

Deutschland nach dem Krieg. Schwer verletzt hat Nelly (Nina Hoss) das Konzentrationslager überlebt und trifft nach einer Gesichtsoperation auf ihren Mann (Ronald Zehrfeld). Doch Johnny erkennt sie nicht. Er engagiert sie jedoch - in dem Glauben, seine Frau sei tot - als Doppelgängerin, um an deren Erbe zu kommen. Nelly lässt sich darauf ein. Sie möchte wissen, ob Johnny sie je geliebt hat oder vielleicht sogar ihr Verräter war. Je ähnlicher sie der vermeintlich Toten wird, um so verzweifelter und irritierender wird Nellys Verhältnis zu Johnny. Wird er die Wahrheit gestehen?

20:15 Uhr, kabel eins: Ocean's Eleven, Gaunerkomödie

Gerade frisch aus dem Gefängnis entlassen, hat Danny Ocean (George Clooney) bereits einen genauen Plan. Er will den Tresor des Bellagio in Las Vegas ausrauben. Der Tresor enthält den exakten Wert aller Chips, die in den Casinos MGM Grande, Bellagio und Mirage im Umlauf sind. Für den perfekten Diebstahl braucht man vor allem zwei Dinge: Jede Menge Geld und die perfekte Gruppe aus Kleinkriminellen, Computerhackern und Sprengstoffmeistern. Danny Ocean versammelt elf ebenso skrupellose wie geniale Gauner um sich, die mit ihm das Unmögliche schaffen wollen.