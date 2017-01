Vermeintlicher Sex-Skandal: Trump schockt mit Nazi-Vergleich

Der vermeintliche Sex-Skandal um den kommenden US-Präsidenten Donald Trump dreht sich immer weiter. US-Geheimdiensten sollen Hinweise vorliegen, dass Russland im Besitz von kompromittierenden Informationen über Trump ist.

Trump bezeichnete die Veröffentlichung des Materials bereits in der Nacht als "totale politische Hexenjagd" - nun verschärft er die Diskussion deutlich.

Er schreibt am Mittwochmorgen (Ortszeit) auf Twitter: "Die Geheimdienste hätten diese Fake-News niemals veröffentlichen sollen. Ein letzter Schuss auf mich. Leben wir in Nazi-Deutschland?"

Intelligence agencies should never have allowed this fake news to "leak" into the public. One last shot at me.Are we living in Nazi Germany?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2017