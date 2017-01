Nina Dobrev: Neue Frisur zum neuen Jahr

2017 hat für Schauspielerin Nina Dobrev mit einer äußerlichen Veränderung begonnen: Die 28-Jährige hat bei der Premiere ihres neuen Films "xXx: Die Rückkehr des Xander Cage" in London eine neue Frisur präsentiert. Die einstige "Vampire Diaries"-Darstellerin trägt ihre Haare nun schulterlang. Bisher zählte ihre lange, braune Mähne zu ihrem Markenzeichen. Auf ihrem Instagram-Profil schrieb sie dazu: "Kurze Haare. Mir doch egal. Neues Jahr. Neue Dobrev."

Short hair. Don't care🙅🏻😉 New year. New Do(brev). 💇🏻 @xxxmovie #London Hair by RiRiCapri... aka @riawnacapri Ein von Nina Dobrev (@ninadobrev) gepostetes Foto am 10. Jan 2017 um 13:33 Uhr

Nicht nur ihre Fans bescheinigen Dobrev in den Kommentaren unter dem Foto wie toll sie ihre neue Frisur finden. Auch Co-Star Ruby Rose (30, "Orange ist he New Black") meinte auf Instagram: "Ich bin von deinem neuen Haarschnitt besessen, der mich, wie hier auf diesem Foto abgebildet, im Wesentlichen zum Lächeln bringt." Bereits vor einigen Jahren sorgte ein neuer Haarschnitt von Nina Dobrev für Wirbel: In der Mystery-Serie "Vampire Diaries" bekam ihre Figur Elena Gilbert in Staffel vier plötzlich einen seitlichen Pony und pinke Strähnen. Damals wurde Elena vom Menschen zum Vampir.

