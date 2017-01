"Es gibt immer noch so viele Menschen da draußen, die glauben, sie hätten es nicht verdient, sich selbst zu lieben, weil ihr Aussehen nicht dem gängigen Ideal entspricht.“

Was wäre, wenn wir nicht dem Vorsatz in das neue Jahr starten, unseren Körper zu verändern, sondern damit, ihn endlich zu akzeptieren?

Nacktfotos von Menschen, die sich selbst lieben

Diese Botschaft will die alternative kanadische Wochenzeitschrift "Now Toronto" in ihrer Ausgabe „Liebe deinen Körper“ vermitteln. Die jährlich erscheinende Serie zeigt Nacktfotos von Menschen, die in Toronto leben, um zu zeigen, dass der beste Neujahrsvorsatz ist, dich selbst zu lieben, und zwar so, wie du genau jetzt bist. Die Ausgabe ist die erste eines jeden Jahres.

"Wir hatten den Eindruck, dass gerade in der ersten Januarwoche viel zu stark vermittelt wird, dass nur eine Diät zum wahren Glück führt“, sagt Tanja Tiziana, die Fotografin, die die wunderbaren Aktbilder gemacht hat. "Alle stehen plötzlich unter dem Druck, abnehmen oder sich irgendwie sonst verändern zu müssen, um 'besser' zu werden. Aber die meisten Menschen schaffen es nicht, weil diese Vorsätze nicht aus Liebe zu sich und ihrem Leben, Körper oder Alter entstehen. Wir stehen ständig unter Druck, uns mit retuschierten Models aus Hochglanzmagazinen zu vergleichen.“

Schönheit kennt alle Formen und Größen

Tiziana will zeigen, dass Veränderung und persönliches Wachstum gut sind, "aber aus Liebe zu sich selbst und füreinander entstehen sollten, damit sie dauerhaft bleiben und uns erfüllen können.“

Michelle Da Silva, Online-Redakteurin des Magazins, will in der Neujahrsausgabe auch zeigen, dass Schönheit alle Formen und Größen kennt. "Jeder Körper sollte gefeiert werden“, sagt sie der HuffPost. "Ich will, dass die Menschen sehen, dass unsere Körper Geschichten über unsere Vergangenheit erzählen, und auch, dass unsere Identität nicht nur an die Haut gebunden ist, in der wir stecken.“

Jedes Jahr ruft "Now Toronto" Menschen dazu auf, für Aktbilder zu posieren und über die Beziehung zu ihren Körpern zu sprechen. Die Redaktion wählt dann aus den Freiwilligen eine bunte Mischung von Menschen aus, die uns ihre Geschichten erzählen.

Tiziana sagt, dass die Gruppe sie dieses Jahr "mit Dankbarkeit erfüllt“ habe. Hier sind die diesjährigen Models:

Heidi Hawkins

Hawkins, Mutter und Synchronsprecherin, will durch das Foto-Shooting herausfinden, wie die Schwangerschaft ihren Körper verändert hat und wie sie zu dieser Veränderung steht.

"Mein Körper hat sich völlig gewandelt. Ich habe keine Zeit für Sport, oder um mir die Beine zu rasieren. Ich habe keine Zeit, mich zu pflegen, aber ich glaube, dass es mir nicht anders geht als 90 Prozent aller Frauen, die in den letzten Jahren Kinder bekommen haben. Ich habe nun Cellulite, einen wabbeligen Bauch und Hängebrüste vom Stillen, aber trotzdem bin ich irgendwie stolz auf meinen Körper.“

Catherine Hernandez

Die Schauspielerin Hernandez wurde letztes Jahr mit zwei chronischen Krankheiten diagnostiziert. Sie nutzte ihr Foto-Shooting, um darüber zu sprechen, wie sie lernte, ihren Körper zu lieben und auf ihn zu hören.

"Als es mir richtig schlecht ging, habe ich meinem Körper Liebesbriefe geschrieben und sie aufgehängt. Sowas wie, 'Lieber Körper. Mein wunderschöner Körper. Es tut mir so leid, dass ich dich hungern ließ. Es tut mir leid, dass ich dich arbeiten ließ, wenn dir nicht danach war. Es tut mir leid, dass ich dich angetrieben habe, wenn du deine Ruhe gebraucht hättest. Ich hätte auf dich hören sollen. Und nun höre ich auf dich.'“

Prince Amponsah

Amposah, Schauspieler, Sozialarbeiter und Student an der Ryerson University, wurde während eines Feuers vor fünf Jahren schwer verwundet. Er fürchtete erst, nach dem Vorfall nie wieder als Schauspieler arbeiten zu können, aber schließlich beschloss er, seine Angst zu besiegen und das zu tun, was er wirklich liebt.

"Ich konnte mir zunächst nicht vorstellen, zum Schauspielern zurückzukehren, weil ich dachte, das ist nichts mehr für mich“, sagt er dem Magazin. "Man sieht nicht viele Menschen auf der Bühne oder dem Bildschirm, die so aussehen wie ich, aber manchmal brauchen wir so ein Vorbild – damit wir uns wiederfinden und das Gefühl haben können, dazuzugehören.“



Jewelz Mazzei

Mazzei, Körperaktivistin und Model, erzählt dem Magazin, wie die Body-Positivity-Community auf Instagram ihr Leben verändert hat.

"In den Medien sehe ich niemals Menschen wie mich, und ich weiß, dass es mir leichter gefallen wäre, mich selbst zu akzeptieren, wenn ich als Kind schon Models gesehen hätte, die aussehen wie ich. Deshalb will ich anderen Leuten dabei helfen, sich selbst zu lieben - ich weiß, wie es sich anfühlt, jeden Tag aufzuwachen und sich nicht okay zu fühlen.“

Sie fügt hinzu: "Es gibt immer noch so viele Menschen da draußen, die glauben, sie hätten es nicht verdient, sich selbst zu lieben, weil ihr Aussehen keinem bestimmten Ideal entspricht. Ich will für diese Menschen kämpfen und die Botschaft der Liebe zu sich selbst verbreiten.“

Ted Hallett

Bei Hallett, Improvisationskünstler und Autor, wurde vor einem Jahr Nierenkrebs diagnostiziert. Seitdem trägt er wegen der Operation eine lange Narbe von der Mitte seines Brustkorbs bis hin zu seinem rechten Oberschenkel. Er sagt dem Magazin, dass er, während er mit dem Tod konfrontiert wurde, lernte, sich von den kleinen Dingen nicht aus der Ruhe bringen zu lassen.

"Ich ergebe mich nun den Dingen, die ich nicht kontrollieren kann. Je älter ich werde, umso weniger achte ich darauf, was andere Leute über mich denken. Das gilt auch für mein Aussehen. Mein Körper ist mein Körper, ich bin zufrieden mit ihm.“

Jasbina Justice

Justice ist Aktivistin, Yogalehrerin sowie Koordinatorin und Performerin für das feministische Porno-Unternehmen Spit. Sie will durch das Shooting zeigen, was sie als ihr wahres Ich wahrnimmt.

"Normalerweise geht es immer um die Performance, wenn ich nackt bin – Sexualität ausüben, begehrenswert aussehen – oder ich präsentiere mich zusammen mit anderen Menschen. Hier will ich nur vor mir selbst Rechenschaft ablegen für die Arbeit, die ich getan habe, einen Schritt vorwärts gehen, um meinen Körper zu akzeptieren, meine Geschichte teilen und mich auch verletzlich zeigen können.“

Paul Lancaric

Lancaric, der als Sprecher arbeitet, sagt dem Magazin, dass er selbstbewusster wurde, indem er Nacktbadestrände besuchte.



"Als Sprecher musste ich schon oft in kleinen Kabinen sitzen und erotische Hörbücher aufnehmen. Ich habe mich niemals wohl gefühlt, wenn ich solche Jobs annehmen musste - bis ich anfing, Nacktbadestrände zu besuchen und mich mit Naturismus zu beschäftigen“, sagt er. "Es hat mir definitiv dabei geholfen, im Aufnahmestudio zu sitzen und lüsterne Passagen über bestimmte Körperteile vorzulesen, ohne dabei zu lachen oder kichern. Es hätte sonst Ewigkeiten gedauert, diese Bücher aufzunehmen.“

Monique Mojica

Mojica, Schauspielerin und Künstlerische Leitung des Chocolate Woman Collectives, stammt von den Kuna und Rappahannock ab. Die 68-Jährige will durch das Foto-Shooting auch ihre Kultur und ihren Ärger über Standing Rock ausdrücken.

"Dieses Fotoshooting erlaubt mir, große Worte in den Mund zu nehmen und zu fragen: 'Wo sind die Feierlichkeiten? Wo sind die Proteste?' Ich dachte an die Frauen, die inmitten von Tränengaswolken tanzen, singen und beten“, sagt sie dem Magazin.

Sie fügt hinzu: "Deswegen ist dieses Shooting heilig für mich, ich will diese Frauen, die mit hochgereckten Armen dastehen, ehren. Ich dachte: 'Ich werde tanzen, singen und beten.'“

Acacia Christensen

Christensen, Wrestlerin, spricht darüber, wie ihr Körper ihr Kraft gibt.

"Wrestling ist gut für mein Selbstbewusstsein. Wenn ich wrestle, sehe ich wohl nach allgemeinen Standards am unattraktivsten aus, aber ich denke mir: 'Das passt. Ich bin angezogen wie eine Cartoon-Figur und keiner kann was dagegen sagen'“, sagt sie. "Ich bin auf die League of Lady Wrestlers gestoßen und sie haben mich gefragt, ob ich beitreten will, und irgendwie wurde ich ausgewählt. Ich habe mich dazu entschieden, der große, fette Monster-Charakter zu sein. Ausgebuht zu werden gibt mir ein eigenartiges Gefühl von Macht, und es erfüllt mich fast mehr, als wenn sie mich mögen würden.“

Weiterhin sagt sie: "Ich habe in Texas trainiert und diesen Typen für einen Power Slam abgeholt. Er sagte: 'Du wirfst mich mühelos einfach um!' Ein Kerl kann doppelt so groß sein wie ich und durchtrainiert, aber ich kann ihn wegen meines Körpers trotzdem ausknocken. Ich bin klein, deswegen ist mein Körperschwerpunkt relativ weit unten und es ist wirklich schwer, mich umzuhauen.“

Du willst alle Models sehen? Bei "Now Toronto" findest du den gesamten Beitrag.

