"GoT"-Star Sophie Turner ist in Grün ein Hingucker

Sophie Turner (20) beweist einmal mehr Mut zur Farbe: Bei der Bekanntgabe der Nominierten für die British Academy Film Awards trug der "Game of Thrones"-Star einen schicken, dunkelgrünen Zweiteiler. Das ärmellose, weite Oberteil war hoch geschnitten. Dafür brachte die knöchellange Bleistift-Hose ihre schlanken Beine zur Geltung. Bereits im August 2016 begeisterte sie in einem grünen Minikleid bei einem Event in Los Angeles.

Schwarze Riemchenpumps rundeten das Outfit ab. Ihre Nägel hatte die Darstellerin der Sansa Stark weiß lackiert. In ihren Ohren funkelten goldene Kreolen, an den Händen trug sie dazu passende dezente Ringe. Beim Make-up setzte die Schauspielerin auf Natürlichkeit: Ihre Lippen waren in einem hellen Rosa geschminkt und etwas Mascara setzte ihre Augen in Szene. Ihre langen Haare hatte sie zu einem zerzausten Pferdeschwanz zusammen gebunden, der zum Haar-Trend "Undone-Look" passt.

