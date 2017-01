Kirsten Dunst soll verlobt sein - mit "Fargo"-Star Jesse Plemons

In der Serie "Fargo" spielen sie ein Ehepaar, nun sollen auch im echten Leben die Hochzeitsglocken läuten: Kirsten Dunst (34) und Schauspielkollege Jesse Plemons (28) sollen sich am Wochenende verlobt haben! Das berichtet das Magazin "Page Six" der "New York Post" und beruft sich dabei auf Insider-Quellen.

Diese Nachricht kommt etwas überraschend - schließlich sind die beiden Stars erst seit wenigen Monaten ein Paar. Im Mai wurden sie erstmals beim Turteln gesichtet. Dunst hatte sich damals gerade frisch von ihrem Freund Garrett Hedlund (32) getrennt, mit dem sie vier Jahre liiert war. Zuvor datete sie unter anderem Razorlight-Frontman Johnny Borrell (36) und Hollywood-Star Jake Gyllenhaal (36, "Nightcrawler"). Mit dem sechs Jahre jüngeren Plemons scheint sich die Schauspielerin aber schon jetzt ganz sicher zu sein.

Dass sie irgendwann den Schritt in die Ehe wagen will, machte Dunst schon im Frühjahr klar. Im Interview mit der britischen "InStyle" erklärte sie: "Ich bin jemand, der heiraten will". Scheint ganz so, als würde sich dieser Traum jetzt endlich erfüllen. Herzlichen Glückwunsch!