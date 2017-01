Herzogin Kate entthront Victoria von Schweden

Wer ist die beliebteste royale Dame in Europa? Eine Forsa-Umfrage, die vom Magazin "Frau im Spiegel" in Auftrag gegeben wurde, ergab, dass Herzogin Catherine (35) die Herzen der Menschen am meisten berührt. Die Ehefrau von Prinz William (34) verdrängte mit 18 Prozent Kronprinzessin Victoria von Schweden (39) von der Spitzenposition. Sie erhielt immerhin noch 16 Prozent der Stimmen. Es ist das zweite Mal nach 2013, dass Kate vor Victoria landet.

Kate wird weltweit nicht nur als Stil-Ikone gefeiert, sondern punktet auch als Familienmensch. Seit 2011 ist sie mit Prinz William verheiratet. Im Juli 2013 kam Sohnemann George auf die Welt, im Mai 2015 folgte Töchterchen Charlotte. Die beiden Kinder stehen bei ihr an erster Stelle. Kein Wunder also, dass sie 2016 nur halb so viele Termine wahrnahm wie die 90-jährige Queen.

Victoria wird stets als zuverlässig, loyal und verantwortungsbewusst beschrieben. Das schwedische Königshaus wird zudem als besonders volksnah bezeichnet. Die Kronprinzessin kämpfte dafür, den Bürgerlichen Daniel (43) heiraten zu dürfen. 2010 wurde dieser Traum wahr. Tochter Estelle kam im Februar 2012 auf die Welt. Ihr Bruder Oscar wurde im März 2016 geboren.

Die weiteren Platzierten

Platz drei geht an Königin Máxima der Niederlande (45) mit zehn Prozent. Den vierten Platz belegt Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen (43) mit fünf Prozent. Auf den weiteren Rängen folgen Königin Letizia von Spanien (44) und Prinzessin Sofia von Schweden (32) mit jeweils drei Prozent, vor Kronprinzessin Mary von Dänemark (44), Prinzessin Madeleine von Schweden (34) und Monacos Fürstin Charlène (38) mit jeweils zwei Prozent sowie Mathilde Königin der Belgier (44) mit einem Prozent.