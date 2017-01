Flüchtling zieht wegen Hetze bei Facebook vor Gericht

Ein syrischer Flüchtling will sich gerichtlich gegen Behauptungen in Facebook-Kommentaren zur Wehr setzen. Der Mann ist auf einem Selfie mit Bundeskanzlerin Angela Merkel zu sehen, das Unbekannte für Hetze in dem Netzwerk genutzt haben sollen. Sein Würzburger Anwalt Chan-jo Jun hat deshalb eine einstweilige Verfügung gegen die Europa-Niederlassung von Facebook und einen Facebook-Nutzer beantragt. Weitere Details erfahrt ihr im Video oben.