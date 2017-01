"Fake News" und "Hexenjagd": So reagiert Trump auf die perversen Porno-Vorwürfe | Bastiaan Slabbers via Getty Images

Die Informationen, die das Portal "Buzzfeed" über Donald Trump veröffentlicht hat, klingen sogar für die Verhältnisse des zukünftigen US-Präsidenten fast schon zu schauerlich um wahr zu sein.

Genau gesagt geht es um Sex-Vorwürfe aus einem Nobel-Hotel in Moskau im Jahr 2013. Es soll Video-Aufnahmen von Trump geben.

Natürlich ließ die Reaktion des baldigen US-Präsidenten über seinen Lieblingskanal Twitter nicht lange auf sich warten.

Er nannte die Vorwürfe "Falsche Nachrichten" und sprach von einer "politischen Hexenjagd".

FAKE NEWS - A TOTAL POLITICAL WITCH HUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11. Januar 2017

Und legte kurz darauf noch einmal direkt gegen "Buzzfeed" nach:

"'Buzzfeed' bringt nicht verifizierte Trump-Russland Vorwürfe #FakeNews"

Mittlerweile hat das soziale Netzwerk 4chan, auf dem User anonym posten können, behauptet, es hätte die Vorwürfe gegen Trump erfunden. Es hätte sich um eine Erfindung gehandelt, die per E-Mail an einen Trump-Gegner gelangt ist. Der leitete die Informationen laut 4chan an US-Geheimdienste weiter.

