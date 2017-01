Erste Trump-Pressekonferenz seit Monaten: "Es sind kranke Menschen, die diesen Müll zusammengestellt haben"

Der künftige US-Präsident Donald Trump steht im Zentrum massiver, aber unbewiesener Vorwürfe, die von russischen Geheimdiensten stammen sollen.

Sowohl Trump als auch Moskau dementierten die Vorwürfe am Mittwoch. Die Informationen legen nahe, dass russische Dienste versucht haben, Trump erpressbar zu machen.

Aber was ist an den Vorwürfen dran? Donald Trump gibt in diesen Minuten seine erste Pressekonferenz seit Monaten.

Das Wichtigste im Live-Blog:

17:32 Uhr: Trump äußert sich zu den Geheimdienstberichten

Zu den Veröffentlichungen des Geheimdienstreports sagt Trump: "Das ist eine Schande - es ist alles falsch, es ist nie passiert. Die Informationen wurden von unseren Gegner zusammengestellt. Es sind kranke Menschen, die diesen Müll zusammengestellt haben. Jemand, der bei dem Treffen dabei war, hat es an die Öffentlichkeit gegeben."

17:29 Uhr: Die Märkte reagieren auf die Trump-Äußerungen umgehend

Lockheed Martin shares sharply fall to session low after Trump mentions company at news conference https://t.co/zJVs4eQQzv pic.twitter.com/g9e1PSXuQ4 — CNBC Now (@CNBCnow) January 11, 2017

17:23 Uhr: Trump kündigt einen Wirtschaftsaufschwung an

Trump startet selbstbewusst... "Ich werde der größte Jobmotor sein, den Gott je erschaffen hat."

Seine Wähler nannte er eine "Bewegung, die die Welt noch nicht gesehen hat".

17:21 Uhr: Trump tritt ans Mikro

Trump macht den Geheimdiensten schwere Vorwürfe. Sie hätten die Informationen nie veröffentlichen dürfen.

Wow, Trump now has more disdain for the IC than for the news media — Ryan Lizza (@RyanLizza) January 11, 2017

17:17 Uhr: Sprecher greifen Presse an

Ein Sprecher von Trump macht Buzzfeed schwere Vorwürfe. Die Veröffentlichung sei völlig unverantwortlich und eine Schande, sagt der Sprecher.

“Sad and pathetic attempt to get clicks” — Trump rep on BuzzFeed and CNN decision to publish Trump dossier. — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) 11. Januar 2017

Trump's first press conference in 6 months begins with a full-on attack on the press. — Mike Grynbaum (@grynbaum) January 11, 2017

17:12 Uhr: Die Themen der Pressekonferenz

Donald Trump verspätet sich. Eigentlich sollte die Pressekonferenz um 17 Uhr deutsche Zeit starten. Die möglichen Themen der Pressekonferenz:

Die Enthüllungen der US-Geheimdienste über die Kontakte von Trump-Mitarbeitern nach Russland. Und die Vorwürfe, dass er Prostituierte dafür bezahlt hat, ein Bett zu beschmutzen, in dem Obama geschlafen hat.

➨ Mehr zum Thema: Das müsst ihr über Trumps angebliche Sex-Enthüllungen wissen

Außerdem wird es darum gehen, wie Trump seine Geschäfte und das Präsidentenamt trennen will.



17:06 Uhr: Interesse an der PK ist riesig

Reporter aus der ganzen Welt sind in dem Raum im Trump Tower in New York versammelt.