Um Länder zur Rücknahme von Gefährdern zu zwingen, sollen Entwicklungshilfen gekürzt werden

Widerstand kommt von Entwicklungsminister Müller, der damit in Merkels Kabinett ziemlich alleine dasteht

Doch er hat gute Gründe - Wer Entwicklungshilfe als Druckmittel einsetzt, begeht einen fatalen Fehler

Es ist eine völlig verquere Debatte.

Um Länder zur Rücknahme von Gefährdern zu zwingen, sollen Entwicklungshilfen gekürzt werden. Darauf haben sich Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) und Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU), geeinigt, die mit einem Maßnahmenkatalog klare Kante gegen islamistische Gefährder zeigen.

Die Diskussion wird aber weitergehen, sie sorgt für Ärger in Merkels Kabinett, da sich Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) dagegen stellt.

Im Fokus: Die Maghreb-Staaten Tunesien, Algerien und Marokko. 215 Millionen Euro flossen im vergangenen Jahr etwa nach Tunesien, in jenes Land also, das die Rücknahme des Berliner Attentäters monatelang verzögerte, indem es entscheidende Papiere nicht rausrückte.

Statt abgeschoben zu werden, raste Anis Amri in eine Weihnachtsmarkt und tötete zwölf Menschen. Die Frage ist auf den ersten Blick legitim: Warum sollen Steuergelder in ein Land fließen, das die Rücknahme von Gefährdern blockiert?

Schließlich steckt der Fiskus damit Geld in Länder, die Anschläge hierzulande in Kauf nehmen – statt es in deutsche Schulen, Krankenhäuser und Straßen zu stecken oder an Länder zu geben, die auf ihre Geldgeber hören.

So einfach ist die Sache aber nicht. Es ist politisch bequem, Entwicklungshilfen zu kürzen. Die Länder haben hierzulande keine große Lobbygruppe, es geht um vergleichsweise winzige Summen. Und natürlich kann politischer Druck etwas bewegen.

Wer aber Entwicklungshilfen ernsthaft für mehr Sicherheit kürzen will, begeht einen fatalen Fehler – aus diesen fünf Gründen.

1. Weniger Entwicklungshilfe bedeutet mehr Flüchtlinge

Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) warnt: Wenn wir Entwicklungshilfen kürzen, könnten sich Hunderttausende auf den Weg nach Europa machen. Im Kabinett steht er damit weitestgehend alleine da.

Hat er recht?

Ja, sagt der renommierte Entwicklungsökonom Axel Dreher. Sein Team an der Universität Heidelberg erarbeitet derzeit eine Studie, die das belegen soll.

Insgesamt habe die Entwicklungshilfe zwar keinen nachweisbaren Einfluss auf die Zahl aller Flüchtlinge, heißt es. „Allerdings kommen weniger Flüchtlinge aus einem Empfängerland in das Geberland, wenn mehr Entwicklungshilfe gegeben wird“, sagt Dreher.

Ähnlich sieht das der Entwicklungsökonom Michael Grimm von der Universität Passau. „Die betreffenden Ländern sind auf diese Gelder angewiesen und sie tragen dazu bei, dass sie sich besser entwickeln, was auch in deutschem Interesse ist“, sagt er der Huffington Post.

„Flucht ist gerade für arme Menschen extrem teuer und mit viel Unsicherheit behaftet, der die meisten dieser Menschen gerne aus dem Weg gehen würden.“

2. Wenn wir Entwicklungshilfe kürzen, werden wir so nicht automatisch Gefährder leichter los

Es ist eine der zentralen Frage in der Terrordebatte: Wie kann Deutschland potentielle Attentäter aus dem Ausland möglichst schnell abschieben? Die Hoffnung, dass sich das durch eine härtere Entwicklungspolitik erleichtern wird, könnte sich als Irrtum herausstellen.

„Es ist naiv zu glauben, dass wir mit Druck auf die Entwicklungsgelder unsere Gefährder leicht loswerden“, sagt der Entwicklungsökonom David Stadelmann von der Universität Bayreuth im Gespräch mit der Huffington Post.

Zwar sei es keine Frage, dass Länder wie Tunesien Gefährder nicht freiwillig zurücknehmen. Der Terrorismus trifft die dortige Tourismusbranche extrem hart, ein Teil der Gefährder haben sich außerhalb des Landes radikalisiert.

Mit Druckmitteln wird die Bundesregierung an der Blockade-Haltung aber wenig ändern. „Wir müssen mit diesen Ländern auf allen staatlichen Ebenen koopieren und sie unterstützen, als sie zu bestrafen“, sagt Stadelmann.

„Sonst werden die Gefährder nicht lange in Tunesien oder anderswo bleiben, sondern sich wieder auf den Weg nach Deutschland machen." Wenn Deutschland diese Menschen nicht handhaben kann, wie soll es dann Tunesien schaffen?

Im Klartext: Deutschland kann sich ein schlechtes Verhältnis mit den Maghreb-Staaten nicht leisten – und sollte deswegen auf Kooperation setzen. Es muss mit den Sicherheitsbehörden stärker zusammenarbeiten und die Länder dabei unterstützen, Gefährder wegzusperren.

3. Entwicklungshilfe ist ein Mittel gegen Terror

Wenn wir in Deutschland darüber diskutieren, Entwicklungshilfen zu kürzen, verschlechtern wir damit auch die Rückkehrperspektiven für Flüchtlinge, die nach Deutschland gekommen sind. Verknüpft mit der Furcht davor, abgeschoben zu werden, ist das eine gefährliche Mischung.

„Viele Flüchtlinge können nicht zurück, weil sie alles aufgegeben haben oder ihr Land nicht sicher ist“, sagt der Entwicklungsökonom Grimm. Das gelte insbesondere für viele der Afghanen. „Wir laufen Gefahr, dass wir so vor allem junge Leute frustrieren und radikalisieren, die eigentlich eine gute Integrationsperspektive hätten“, sagt Grimm.

Eine Folge der Abschiebedebatte könnte am Ende mehr und nicht weniger Terror sein. „Das ist eine geradezu schizophrene Politik: Wir wollen die Terrorgefahr senken, aber die Maßnahmen, die wir nun diskutieren, könnten zum Gegenteil führen.“

4. Wir überschätzen die Macht der Entwicklungshilfe

Jemanden bestrafen, weil er nicht spurt – und belohnen, wenn er kooperiert? Dafür wird Entwicklungshilfe in der Praxis oft verwendet.

Die USA nutzen das Instrument seit den Terroranschlägen des 11. September, um gegen den Terror zu kämpfen. Ähnlich agieren Großbritannien und Frankreich. Und in Deutschland soll es nun zum Teil der Sicherheits- und Flüchtlingspolitik werden.

Ein Irrtum, findet Entwicklungsökonom Dreher. „Sobald die Hilfe aus politischen Gründen vergeben wird, ist es keine Entwicklungshilfe mehr“, sagt er im Gespräch mit der Huffington Post. Es ist schlicht das falsche Instrument. So sei es auch in der aktuellen Debatte.

Da gehe es darum, Flüchtlinge von Deutschland fernzuhalten oder Druck auf Regierungen auszuüben, Gefährder zurückzunehmen.

"Das hat aber nichts mehr mit der Entwicklung eines Landes zu tun und ist daher im Durchschnitt weniger wirksam“, sagt Dreher. Es gibt andere Mittel, die deutlich effektiver sind: Visaprogramme, Militäreinsätze zur Grenzsicherung, Wirtschaftssanktionen. Die finden sich zum Teil auch im Sicherheitspaket des Innen- und Justizministers wieder.

5. Es gibt Gründe, Entwicklungshilfen besser einzusetzen - aber die werden gerade völlig übersehen

Es ist gut, über Entwicklungspolitik zu diskutieren, denn sie versagt an vielen Stellen. Geld fließt in korrupte Länder, versickert in Projekten, finanzieren Gräueltaten von Diktatoren.

Das ruft Kritiker immer wieder auf den Plan, Entwicklungshilfen zu kürzen oder gar ganz abzuschaffen.

Diese Probleme müssen angegangen werden, sonst hat die Bevölkerung irgendwann das Gefühl, dass ihr Geld im Ausland versenkt wird. „Entwicklungshilfe muss neu gedacht werden“, sagt der Passauer Entwicklungsökonom Stadelmann.

Sein Vorschlag: Deutschland solle den Ländern beim Aufbau solider Institutionen helfen: „Die Eigentumsrechte müssten gestärkt, die Rechtsstaatlichkeit hergestellt werden - dabei hat Deutschland auch eine hohe Kompetenz. Nur so können sich die Länder selbst entwickeln“, sagt Stadelmann.

Aber darüber wird im Moment nicht geredet. Die Bundesregierung befindet sich deswegen aus gleich mehreren Gründen auf einem Irrweg. Deutschland führt eine Scheindebatte, die weder die Entwicklungspolitik verbessern noch die Ausweisungen erleichtern wird.

