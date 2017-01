Elbphilharmonie im Live-Stream: Festakt und Eröffnungs-Konzert im 360-Grad-Video sehen

Elbphilharmonie wird am Mittwoch in Hamburg eröffnet - auch über verschiedene Live-Streams könnt ihr dabei sein | Fabian Bimmer / Reuters

Die Elbphilharmonie in Hamburg mit einem Festakt am Mittwoch eröffnet - auch im 360-GradLive-Stream

Das Eröffnungskonzert beginnt um 20.15 Uhr

Es gibt für diesen Abend viele verschiedene Möglichkeiten, um alles live mit anzusehen - wir zeigen euch, wo ihr sie findet

Elbphilharmonie im Live-Stream: Endlich ist es soweit - nach zehnjähriger Bauzeit wird die Elbphilharmonie in Hamburg am Mittwoch eröffnet. Aufgrund des Wetters verzögerte sich der Beginn jedoch etwas, teilte das Haus in seinen Live-Streams mit.

Geplant war, dass der Festakt um 18.30 Uhr los geht. Bundespräsident Joachim Gauck, Bürgermeister Olaf Scholz (SPD), Architekt Jacques Herzog und Intendant Christoph Lieben-Seutter werden dort die Grußworte sprechen.

Aber auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) und weitere Politiker aus Bund und Ländern werden erwartet. Insgesamt wurden 2100 Gäste eingeladen.

Zu den prominenten Besuchern gehören Regisseur Fatih Akin, Modeschöpferin Jil Sander, die Schauspieler Hannelore Hoger, Charly Hübner und Armin Mueller-Stahl sowie der Bauunternehmer und Präsident von Real Madrid Florentino Pérez.

Elbphilharmonie zeigt seine Eröffnung auch im Internet

Ihr müsst nicht vor Ort sein, um alles mitzuerleben. Denn für diesen Abend gibt es viele verschiedene Live-Streams und Übertragungen. Alle sind kostenlos.

So bietet die Elbphilharmonie selbst im Internet viele Möglichkeiten den Festakt und das Konzert zu verfolgen. So wird die Eröffnung ab 18 Uhr auf der Homepage des Hauses im Live-Stream übertragen.

Um 18.30 Uhr startet dann der 360-Grad-Live-Stream aus dem Großen Saal, wo Festakt und Konzert stattfinden, auf Youtube:

(Falls ihr das Video hier nicht seht, findet ihr das Video hier auf Youtube)

Auf Facebook gibt es ab 20.18 Uhr die Konzert-Übertragung live zu sehen - und zwar hier.

Elbphilharmonie-Eröffnung im NDR und im Live-Stream sehen - so geht's

Aber auch das NDR Fernsehen ist dabei: Ab 18.00 Uhr ist der Sender am roten Teppich, ab 18.30 Uhr zeigt er den Festakt zur Eröffnung. Das Konzert beginnt um 20.15 Uhr.

Die TV-Übertragung könnt ihr auch hier auf der Sender-Homepage im Live-Stream sehen.

Zudem bietet der NDR während der Eröffnung verschiedene Live-Streams zu dem Event an: Das heißt, ihr könnt zwischen dem Hauptprogramm (mit und ohne) Audiodeskription, eine Gebärdensprach-Fassung sowie dem Stream zur Lichtillumination an der Außenfassade während der Eröffnung wählen.

Auch über Streaming-Dienste wie Magine TV und TV Spielfilm live könnt ihr den NDR ebenfalls online sehen. Beide Anbieter sind Kooperationspartner der Huffington Post.

Ab 20.15 Uhr: Das Eröffnungskonzert

Für Kultur- und Musikliebhaber ist das eigentliche Highlight aber sicher das erste Konzert in der neuen Elbphilharmonie. Das NDR Elbphilharmonie Orchesters spielt unter Leitung von Chefdirigent Thomas Hengelbrock eine musikalische Reise von der Renaissance bis zur Gegenwart.

Auf dem Programm steht auch die Uraufführung eines Auftragswerks von Wolfgang Rihm, einem der wichtigsten deutschen Komponisten der Gegenwart.

Für Schaulustige wird die Musik optisch umgesetzt und als Lichtinstallation auf das spektakuläre Gebäude übertragen. Barkassenunternehmen laden zu Fahrten auf der Elbe ein.

Mehr zur Elbphilharmonie

Der Grundstein für die Elbphilharmonie wurde am 2. April 2007 gelegt. Jahrelang machte das Bauwerk Schlagzeilen mit Bauverzögerungen und Kostensteigerungen. Die erste Konzertsaison bis Anfang Juli ist bereits nahezu ausverkauft.

Mit dpa-Material