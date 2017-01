"Malle-Jens" kommt zum "DSDS"-Casting

"Deutschland sucht den Superstar" kommt am Mittwoch um 20.15 Uhr

Im Video erklären wir euch, wie ihr RTL im Live-Stream sehen könnt

"Deutschland sucht den Superstar" im Live-Stream sehen, bedeutet dieses Mal vielleicht ein bisschen Lust auf das "Dschungelcamp" zu bekommen: Denn Jens Büchner tritt vor die Jury.

Bevor er am Freitag ins "Dschungelcamp" einzieht, will der TV-Auswanderer testen, ob er nicht auch noch in den Recall einziehen darf.

Aber reicht das Talent von "Malle-Jens" für die Juroren Dieter Bohlen, Michelle, H.P. Baxxter und die Youtuberin Shirin David?

Unterhaltsam könnte sein Auftritt allemal werden.

Und er ist ja nicht der einzige Sänger in Deutschland, der sein Glück in dieser Folge versucht.

"Deutschland sucht den Superstar" im Live-Stream sehen

RTL zeigt am Mittwoch die dritte Casting-Folge von "Deutschland sucht den Superstar 2017" - auch im Live-Stream des Senders. Diesen bietet RTL auf seinem eigenen Portal TVnow an - jedoch nur gegen eine monatliche Gebühr.

Jens Büchner singt für H.P. Baxxter, Michelle, Shirin David und Dieter Bohlen. Credit: Foto: RTL / Stefan Gregorowius

Auch unsere Koopertionspartner Magine TV und TV Spielfilm live bieten ihren Premium-Abonnenten das Programm von RTL live online an.

Nach der Ausstrahlung findet ihr die neuen Folgen in der RTL-Mediathek. Dort könnt ihr "DSDS" kostenlos im Internet abrufen - ohne Abo.

