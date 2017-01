DSDS 2017: Kandidat Alfons wird von seiner dunklen Vergangenheit eingeholt

Bei der gestrigen "Deutschland sucht den Superstar"-Sendung konnte Kandidat Alfons Kreischer auf der ganzen Linie überzeugen.

"Mega", nannte die Jury seine Interpretation von "Purple Rain" von Prince and the Revolution. Der Stevie-Wonder-Hit "A Place In The Sun" überzeugte die Jury vollends. Er bekam sogar von Juror Dieter Bohlen die goldene Schallplatte überreicht. Damit sollte er den Recall in Deutschland überspringen und direkt mit zum Recall nach Dubai fliegen. Doch soweit kam es nicht.

Doch nach der Werbepause kam die Schock-Nachricht. Alfons hat der Jury etwas Entscheidendes verschwiegen - und muss deshalb noch einmal antreten.

"Es sind Sachen rausgekommen, die es uns unmöglich machen, dich weiter mitzunehmen", erklärt ihm Bohlen. "Es ist nicht gut für dich, wenn wir in der Öffentlichkeit diskutieren was du in den letzten Jahren so gemacht hast", sagt Bohlen. Es ging um sein Vorstrafenregister.



"Ich bin kein schlechter Mensch, jeder macht Fehler", rechtfertigt sich Alfons. Das war es mit Dubai und mit DSDS. Alfons wird aus dem Wettbewerb ausgeschlossen. Welche Vorstrafe er genau hat, wird aber nicht geklärt. Nur so viel: Aktuell ist er noch auf Bewährung.

Mit dem Drama um Bohlens Favoriten endet die Sendung. Kommenden Samstag geht es weiter mit den Castings. Vielleicht kann Bohlen seine goldene CD dann an einen anderen Kandidaten vergeben.

