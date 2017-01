Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Britta lässt sich auch durch sachliche Argumente nicht von einer Blitzhochzeit abbringen. Sie scheut trotzig weder Kosten noch Mühen, um ihren Plan umzusetzen, noch vor Irene vor den Traualtar zu treten. Dabei geht sie sowohl Rufus als auch Lotta auf die Nerven. Erst als ihr Lieblingsstylist an dem Tag keinen Termin für sie frei hat, kommt Britta zur Vernunft. Sie gibt vor Rufus vor, seine Argumente einzusehen, doch Rufus durchschaut, dass mehr dahinter stecken muss, wenn Britta freiwillig von ihrem Standpunkt abrückt.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Jule wird von der gesamten WG unter Druck gesetzt: Niemand versteht, warum sie Marc bei sich wohnen lässt. Alle halten ihn für den totalen Psycho. Als Patrick von Kevin wissen will, wo er am Vortag mit Lucy war, verstrickt er sich in eine Notlüge: Sie waren Abendschulen angucken, damit Lucy ihren Schulabschluss nachholen kann.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Peggy erfährt durch eine Unachtsamkeit von Alessia, dass Joe eine neue Frau an seiner Seite hat. Obwohl sie immer wieder betont, dass sie kein Problem damit hat, setzt ihr die Neuigkeit zu. Fabrizio erkennt, dass Alessia Minderwertigkeitskomplexe hat, wenn es um ihren Modeltraum geht und beschließt, Alessia mit einer Plakataktion zu überraschen, um ihr mit ihrem Selbstvertrauen zu helfen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Ronny hat beschlossen, für Michelle da zu sein und in Essen zu bleiben. Doch als er versehentlich in eine sexy Überraschung platzt, die Lena für Marian vorbereitet hat, ist klar: Er braucht auf die Dauer eine neue Bleibe.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Tuner hat enttäuscht erkannt, dass Jule offensichtlich gar kein Date im Sinn hatte, und verbringt den Abend mit einem Haufen kichernder Schwesternschülerinnen in Jules Alter. Als Tuner enttäuscht nach Hause kommt, erwartet ihn eine Überraschung: Jule ruft ihn an - und so kommt Tuner doch noch zu seinem Date.