Von wegen sicheres Herkunftsland - in Afghanistan starben an einem Tag fast 60 Menschen

Nach dem schweren Doppel-Bombenanschlag vor dem afghanischen Parlament in Kabul ist die Opferzahl über Nacht angewachsen. Bisher seien 37 Tote und rund 100 Verletzte gezählt worden, sagte Gesundheitsministeriums-Sprecher Kamruddin Seddiki am Mittwoch.

Außerdem seien die beiden Attentäter ums Leben gekommen. Am Dienstagabend, kurz nach dem Anschlag, hatten Behörden noch von 28 Toten gesprochen, inklusive der beiden Attentäter. Kamruddin sagte weiter, zehn der Verletzten seien in kritischer Verfassung. Die meisten Opfer des Anschlags waren Zivilisten.

Ein Selbstmordattentäter sprengte sich gegen 17 Uhr in die Luft

Nach Polizeiangaben hatte sich während des Feierabendverkehrs gegen 17 Uhr zuerst ein Selbstmordattentäter zu Fuß am Tor des Parlaments in die Luft gesprengt. Die Wucht der Explosion traf vor allem einen Bus mit Angestellten des Parlamentssekretariats, der gerade hinausfuhr.

Als Sicherheitskräfte kamen, wurde eine Autobombe gezündet. Das Parlament liegt an einer belebten Straße. Unter anderem kommen und gehen hunderte Studenten der Amerikanischen Universität.

Der Anschlag in Kabul war nur eines von drei schweren Attentaten im Land am Dienstag. Am tödlichsten Tag seit Monaten wurden nach bisherigen Erkenntnissen insgesamt mindestens 58 Menschen getötet und mindestens 116 verletzt.

Taliban bekannten sich zu zwei Anschlägen

Zu zwei Angriffen bekannten sich die radikalislamischen Taliban - zu dem Kabuler Parlamentsanschlag sowie zu einem morgendlichen Anschlag in Laschkargar, der sich laut Taliban gegen ein Treffen von Militär und Geheimdienst gerichtet haben soll. Dort waren sieben Menschen getötet und drei oder sechs weitere verletzt worden.

Bei dem dritten schweren Anschlag des Tages auf das Haus des Gouverneurs der Provinz Kandahar starben mindestens elf Menschen. Unter den Todesopfern waren nach Informationen vom Mittwochmorgen auch fünf Mitglieder einer Diplomaten-Delegation aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (UAE).

Das bestätigte der Ministerpräsident der UAE und Emir von Dubai, Scheich Mohammed bin Raschid al-Maktum, im Kurznachrichtendienst Twitter.

Anschlag auf "interne Auseinandersetzungen" zurückzuführen

Zum Zeitpunkt des Anschlags war laut afghanischen und emiratischen Behörden der Botschafter der UAE, Juma al-Kaabi, zu Gast im Haus von Gouverneur Humajun Asisi. Er war für Entwicklungshilfsprojekte in Kandahar. Die Männer saßen am Abend in einer großen Runde zusammen, als unter den Sofas Sprengsätze explodierten. Der Botschafter und der Gouverneur wurden verletzt.

Die Taliban wiesen eine Beteiligung an diesem Anschlag zurück. Am Mittwochmorgen twitterte ein Sprecher, er sei auf "interne Auseinandersetzungen" zurückzuführen. Die Taliban haben im emiratischen Katar ein Büro und sollen aus der Region großzügige Spenden erhalten.

Der Leiter des Provinzrats, Hadschi Dschan Khakreswal, sagte am Mittwoch, unter den Toten seien außerdem ein afghanischer Senator, ein Parlamentarier, ein junger sonst in den USA stationierter Diplomat sowie der Vize-Gouverneur der Provinz, Abdul Ali Schamsi.

In Deutschland wird währenddessen immer noch gefordert, mehr als 12.000 afghanische Flüchtlinge in ihr Land zurückzuschicken -in ein Land, das kaum unsicherer sein könnte. Afghanistan gilt zwar offiziell nicht als sicheres Herkunftsland, aber es gibt, zumindest wenn es nach dem bayerischen Innenminister Joachim Herrmann (CSU) geht, dort sichere Gebiete.

"In einigen Regionen Afghanistans ist es auf jeden Fall zumutbar, dass man dorthin zurückkehrt", sagte Herrmann in einem Interview mit dem MDR Ende November gesagt. Schließlich habe man ja auch Bundeswehrsoldaten dort stationiert.



