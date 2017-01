Türkischer Anwalt spricht bei "Hart aber fair" eine Wahrheit aus, die alle kennen sollten

Der türkische Anwalt Mehmet Daimagüler erinnert bei "Hart aber fair" an eine Tatsache, die in der aktuellen Sicherheitsdebatte oft übersehen wird | Screenshot

Es ging hoch her in der Talkshow "Hart aber fair" am Montagabend. Das Thema: "Neues Deutschland - bringt Härte gegen Zuwanderer mehr Sicherheit?"

Zu Gast waren Grünen-Politikerin Renate Künast, "SZ"-Journalist Heribert Prantl, CSU-Urgestein Markus Söder, Polizeigewerkschafter Rainer Wendt - und der türkischstämmige Anwalt Mehmet Daimagüler.

Daimagüler vertritt unter anderem Nebenkläger im NSU-Prozess.

"Der Terrorismus kam nicht mit den Einwanderern nach Deutschland"

Und er spricht in der hitzigen Diskussion eine Wahrheit an, die aktuell oft untergeht: Wegen seines Aussehens wird er häufiger von Polizei kontrolliert: "Ich kann das ab. Aber ich kann nicht hören, wenn wenn gesagt wird, mit den Einwanderern ist der Terror nach Deutschland gekommen. Das ist eine Frechheit."

Daimagüler erinnert an die Morde durch die RAF und die Rechtsterroristen der NSU - und bringt damit seine aufgewühlten Gesprächspartner zumindest ein kleines Stück weit zurück auf den Boden der Tatsachen.

(ben)