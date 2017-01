Taucher stießen zufällig auf ein 1600 Jahre altes Schiffswrack - und sein spektakuläres Geheimnis

Was für viele Hobbytaucher ein Wunschtraum ist, ging für Ran Feinstein und Ofer Raanan in Erfüllung. Vor der israelischen Küste waren sie per Zufall auf ein antikes Schiffswrack gestoßen, das ein spekakuläres Geheimnis barg.

Seitdem sie ihre Entdeckung an die zuständigen Behörden gemeldet hatten, haben sich professionelle Archäologen um die Bergung bemüht - wie oben im Video zu sehen.