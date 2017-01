Pietro Lombardi: Das sagt er zu Sarahs Turtel-Fotos aus Paris

Pietro Lombardi (24, "Mein Herz") spielte am Wochenende in Gummersbach bei einem Benefiz-Kick von Lukas Podolski mit. Doch das Match war eigentlich Nebensache - viel interessanter war, was er abseits vom Platz sagte.

Dort sprach er nämlich laut "Bild" ganz offen über die Turtel-Fotos aus Paris von seiner Ex-Frau Sarah mit Michal: "Ich denke, dass sie zusammen sind. Ich fahre ja auch nicht mit einer fremden Frau nach Paris", sagte Pietro.

Was nun aber wirklich Sache ist, sage sie ihm nicht. Er hätte jedoch "kein Problem, wenn er mit ihr ins Haus einzieht, wenn sie ein Paar sind".

➨ Passend zum Thema: "Du hast meine Liebe verkauft an diesen Hund": Rechnet Pietro Lombardi hier mit Sarah ab?

Alessios Wohl ist bereits geregelt

Söhnchen Alessio müsse der Neue aber natürlich gut behandeln, sonst bekomme er Probleme mit ihm. "Alessio weiß genau, wo er hingehört, wer sein Papa ist."

Mit Sarah habe er sich wegen des Kleinen übrigens geeinigt. "Drei Tage ist er bei ihr, drei Tage bei mir. Jetzt muss ich bei ihm alles richtig machen", erklärt der junge Vater.

❤❤❤ Ein von Pietro Lombardi (@_pietrolombardi_) gepostetes Foto am 3. Jan 2017 um 4:11 Uhr

Und wie sieht es bei ihm mit der Liebe aus?

Pietro selbst hat aktuell noch keine neue Freundin. "Mir schreiben viele Frauen, aber ich bin nicht auf der Suche."

Eine Vorstellung von seiner neuen Partnerin hat er aber dann doch: "Meine Blicke gehen eher auf die Dunkelhaarigen. Ich stehe nicht so auf blonde Frauen", verriet der 24-Jährige, der von sich selbst behauptet, "wieder glücklich" zu sein.

Ob sich Pietro Lombardi vorstellen kann, in Zukunft noch ein weiteres Kind zu haben, verrät dieses Video bei Clipfish

➨ Passend zum Thema: Mehmet Scholl trennt sich von seiner Frau Jessica

Auch auf HuffPost:

Lombardi-Wohnung wieder auf dem Markt: So teuer ist das ehemalige Liebesnest

(cho)