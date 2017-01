George Clooney schützt Meryl Streep - und stellt Trump eine Frage, die allen auf der Zunge liegt

Wie ritterlich: Schauspielkollege George Clooney steht Meryl Streep öffentlich bei und ließ am Montag verlauten, dass er Streeps Recht, ihre Meinung zu äußern, "für immer" unterstützen werde.

An Trump richtete er die Frage: "Sollten Sie sich nicht eigentlich darum kümmern, das Land zu regieren?"

Dieser hatte zuvor auf seinem Twitter-Account eine scharfe Antwort an Meryl Streep gerichtet:

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a.....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2017