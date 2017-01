Kinder, das zeigen sogar Studien, sagen immer die Wahrheit. Gerade heraus. Das ist oft lustig. Und manchmal kann die Wahrheit auch weh tun.

"Wir haben festgestellt, dass, wenn Kinder - wie es üblich ist vor Gericht - aufgefordert wurden, die Wahrheit zu sagen, das Niveau der Ehrlichkeit stieg", sagt Forscher Kang Lee von der University of California (San Diego).

Nun, vor Gericht waren wir nicht mit ihnen. Stattdessen haben wir Kindern ein paar Bilder bekannter Politiker und Promis gezeigt und sie gefragt, was ihnen dazu in den Kopf kommt.

Siehe da: Grünen-Politikerin Claudia Roth halten sie für Lady Gagas Mama, Horst Seehofer von der CSU für einen gealterten Popstar. Und Nordkoreas Diktator Kim Jong-un sieht auf den ersten Blick aus Kindersicht wie ein netter Chinese aus. Aber das ist noch lange nicht alles.

Dass jungen Menschen heutzutage nichts mehr zu Politik einfällt, kann man also wirklich nicht sagen. Überzeugt euch im Video oben selbst.





