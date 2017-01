Julianne Hough: In diesem Moment fühlte sie sich wie eine Disney-Prinzessin

"Genau so habe ich mich gefühlt, als ich um 03:30 Uhr nach dem Tanzen aus dem Chateau Marmont durch den Regen über das Kopfsteinpflaster gelaufen bin."

Auf der Aftershowparty der Golden Globes feierte Julianne Hough (28), was das Zeug hielt. Die Folge: Ihr taten die Füße weh. Aber anstatt zu jammern, nahm die Schauspielerin es mit Humor. Kurzerhand zog sie sich auf dem Heimweg die Schuhe aus, nahm den Rock ihres Kleides in die Hände und lief barfuß über das nasse Kopfsteinpflaster. Die Szene erinnerte sie ein wenig an "Cinderella", wie das Instagram-Foto der Amerikanerin zeigt. Die Disney-Prinzessin lief nämlich relativ ähnlich nach einem Ball die Treppen des Schlosses hinunter...

This is EXACTLY how I felt in this moment running out of the Chateau Marmont in the pouring rain down the cobble stone street at 3:30am after dancing the night away! #mycurfewwaslater #hollywoodnights #goldenglobes2017 #dreambig #WME Ein von Julianne Hough (@juleshough) gepostetes Foto am 9. Jan 2017 um 20:33 Uhr

