Elf Nominierungen: "La La Land" bei BAFTA-Awards der klare Favorit

An "La La Land" kommt in dieser Award-Season niemand vorbei. Mit dem Rekord-Gewinn von sieben Golden Globes kann das Musical von Regisseur Damien Chazelle seinen Siegeszug auch bei den British Academy Film Awards, kurz den BAFTA-Awards, fortsetzen. "La La Land" hat elf Nominierungen erhalten, darunter "Bester Film", "Beste Regie" sowie "Beste Hauptdarstellerin" und "Bester Hauptdarsteller", wie die Academy am Dienstag mitteilte. Jeweils neun Nennungen heimsten "Arrival" und "Nocturnal Animals" ein. Auch der deutsche Film "Toni Erdmann" wurde bedacht.

Die Nominierten in den wichtigsten Kategorien

Einen brandneuen Trailer zu "La La Land" sehen Sie kostenlos auf Clipfish

Bester Film:

Herausragender britischer Film:

"Arrival", "Ich, Daniel Blake", "La La Land", "Manchester by the Sea", "Moonlight""American Honey", "Denial", "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind", "Ich, Daniel Blake", "Notes on Blindness", "Under the Shadow"

Bester nicht englischsprachiger Film:

"Dheepan" (Frankreich), "Julieta" (Spanien), "Mustang" (Türkei), "Son of Saul" (Ungarn), "Toni Erdmann" (Deutschland)

Bester Animationsfilm:

"Findet Dorie", "Kubo - Der tapfere Samurai", "Vaiana", "Zoomania"

Beste Hauptdarstellerin:

Amy Adams ("Arrival"), Emily Blunt ("Girl on the Train"), Emma Stone ("La La Land"), Meryl Streep ("Florence Foster Jenkins"), Natalie Portman ("Jackie")

Bester Hauptdarsteller:

Andrew Garfield ("Hacksaw Ridge - Die Entscheidung"), Casey Affleck ("Manchester by the Sea"), Jake Gyllenhaal ("Nocturnal Animals"), Ryan Gosling ("La La Land"), Viggo Mortensen ("Captain Fantastic - Einmal Wildnis und zurück")

Beste Nebendarstellerin:

Hayley Squires ("Ich, Daniel Blake"), Michelle Williams ("Manchester by the Sea"), Naomie Harris ("Moonlight"), Nicole Kidman ("Lion"), Viola Davis ("Fences")

Bester Nebendarsteller:

Aaron Taylor-Johnson ("Nocturnal Animals"), Dev Patel ("Lion"), Jeff Bridges ("Hell or High Water"), Hugh Grant ("Florence Foster Jenkins"), Mahershala Ali ("Moonlight")

Beste Regie:

Denis Villeneuve ("Arrival"), Ken Loach ("Ich, Daniel Blake"), Damien Chazelle ("La La Land"), Kenneth Lonergan ("Manchester by the Sea"), Tom Ford ("Nocturnal Animals")

Und für den prestigeträchtigen Rising Star Award gehen Anya Taylor-Joy ("Split"), Laia Costa ("Victoria"), Lucas Hedges ("Manchester by the Sea"), Tom Holland ("Spider-Man: Homecoming") und Ruth Negga ("Loving") ins Rennen.