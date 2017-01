"Einstein" geht in Serie

Tom Beck ermittelt nun dienstags

Im Video erklären wir euch, wie ihr das Programm von Sat.1 online sehen könnt

"Einstein" im Live-Stream: Tom Beck spielt den genialen Physik-Professor Felix Winterberg aus Bochum, der von der Polizei immer wieder als externer Ermittler engagiert wird.

Gegen seinen Willen natürlich, denn der Job ist für ihn Zeitverschwendung, und die Polizisten denken ihm sowieso viel zu langsam.

Denn: Er ist Einsteins unehelicher Ururenkel - und nicht weniger genial als sein Vorfahr.

Daher will er auch das Energieproblem der Menschheit lösen. Nur die entscheidende Formel fehlt ihm noch. Tag und Nacht arbeitet er daran. Auch weil er an der Krankheit Chorea Huntington leidet und wohl nur 40 Jahre alt wird.

Um durchzuhalten schluckt Winterberg gerne mal illegale Aufputschmittel, was ihm Ärger mit der Polizei einbringt. Der Deal: Zum Ausgleich für den Pillenkonsum muss Winterberg der Polizei ab und an bei kniffligen Ermittlungen helfen.

Der Jung-Professor ist aber nicht nur superintelligent, sondern auch sozial inkompatibel. Darunter haben vor allem Kommissarin Elena Lange (Annika Ernst) zu leiden.

"Einstein" online sehen - so geht's

Nach dem TV-Movie geht "Einstein" nun in Serie. Am 10. Januar startet Sat.1 die erste Staffel. Dienstags ab 20.15 Uhr gibt es "Einstein" in Doppelfolgen - auch im Live-Stream.

Wer diesen auf seinem mobilen Endgerät über die App "Sat.1" abruft, kann die neue Krimi-Serie kostenlos online sehen. Nutzt ihr hingegen den Sat.1-Live-Stream auf der Homepage, so benötigt ihr zuvor ein "7TV"-Abo.

Nach der Ausstrahlung findet ihr das Special in der Regel in der Mediathek des Senders.