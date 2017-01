Doppelanschlag in Kabul: Mindestens 25 Tote

Bei einem doppelten Autobombenanschlag könnten im Zentrum der afghanischen Hauptstadt Kabul nach Medienberichten bis zu 50 Menschen getötet worden sein. Das berichtete der afghanische Sender Tolo TV unter Berufung auf Augenzeugen.

Der Sender 1TV sprach von mindestens 25 Toten. Die Zahlen konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden. Ein Sprecher des Kabuler Gesundheitsministeriums, Wahidullah Madschroh, sagte, bisher seien 13 Verletzte in Kabuler Krankenhäuser gebracht worden.

Der Leiter der Bezirkspolizei, Ahmad Wali Saburi, sagte, nach ersten Informationen habe ein Fahrer seinen mit Sprengstoff beladenen Geländewagen nahe dem Parlament in die Luft gesprengt. Das genaue Ziel des Angriffs nannte er nicht. Als kurz darauf Sicherheitskräfte angekommen seien, sei ein zweiter Sprengsatz in einem ähnlichen Fahrzeug explodiert. Möglicherweise sei ein drittes Fahrzeug voller Sprengstoff unterwegs.

Die radikalislamischen Taliban bekannten sich zu der Tat. Per Kurznachrichtendienst Twitter ließ der Sprecher der Islamisten, Sabiullah Mudschahid, verlauten, das Ziel des Anschlags sei ein Minisbus des afghanischen Geheimdienstes NDS gewesen. Man habe "zahlreiche Feinde" getötet.

Die Fahrzeuge explodierten auf der belebten vierspurigen Darulaman-Straße. Dort liegen das Parlament, verschiedene Ministerien sowie die große Amerikanische Universität. Auf sozialen Medien waren Bilder einer hohen Staubwolke zu sehen.

Am Morgen waren bei einem Selbstmordanschlag der Taliban in der Hauptstadt der südafghanischen Provinz Helmand, Laschkargar, mindestens sieben Menschen getötet worden.

