"Berlin - Tag & Nacht" bis "GZSZ": Das passiert am Dienstag in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Sina geht in ihrer Forschungsarbeit am Tuberkulose-Bakterium so auf, dass sie keinen Nerv für Romantik oder gar intime Zweisamkeit mit Bambi hat. Auf einen Rat von Britta beschließt Bambi, nicht so schnell aufzugeben und sich für Sina wieder interessant zu machen. Er überrascht Sina in einem skurrilen Bakterium-Kostüm, das seine Wirkung nicht verfehlt. Doch der Erfolg ist nicht von langer Dauer. Bambi sieht schließlich ein, dass er in Zukunft seine Frau mit dem Tuberkulose-Bakterium teilen muss.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Jule ist schockiert, als sie mitbekommt, wie Lukas sich nach Marcs gestrigem Ausfall in die Vorstellung hineinsteigert, dass er Drogen nimmt. Die Gerüchteküche läuft heiß und schließlich kündigt Marc sogar seinen Job. Kevin bekommt kalte Füße, als er feststellt, dass Lucy gestern unter seiner Obhut erst verschüttgegangen und dann mit einem geklauten Auto wieder aufgetaucht ist.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Peggy wird von Inge zu einem Termin in einem Brautmodeladen begleitet - ein potenzieller Kooperationspartner für Peggys geplante Wedding Planner-Agentur. Peggy muss ihr Können bei einer Probeberatung unter Beweis stellen - doch die verkaterte Inge benimmt sich alles andere als vorbildlich. Nachdem Joe vergessen hat, Aylins Fahrrad zu reparieren, baut Aylin mit dem Rad einen Unfall. Als Joe ihr hilft, verpasst er ein Date mit Jenny und es kommt zum Streit.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Jenny und Deniz ziehen die Hundeentführung erfolgreich durch. Doch obwohl sie schließlich den Beweis gegen Simone in den Händen halten, sehen sie vorläufig davon ab, ihn zu benutzen, als sie von Michelles OP erfahren.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Tuner traut sich nicht, Jule um ein Date zu bitten. Jule hat weniger Skrupel und fragt ihn unkompliziert, ob er mit ihr ins Mauerwerk geht. Als Anni erfährt, dass Jule Tuners Mädchen vom Großmarkt ist, ist sie wenig begeistert. Tuner wiegelt ab: Es ist nur EIN Date. Aber Tuner ist nicht so lässig, wie er vorgibt. Vorfreudig tagträumt er sich das perfekte Date zurecht. Und landet unsanft auf dem harten Boden der Realität.