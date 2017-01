Claus Strunz moderiert die "akte": Das sollten Sie über ihn wissen

Eine Ära geht zu Ende: Über 20 Jahre lang prägte Ulrich Meyer (61) das Sat.1-Magazin "akte", am 10. Januar erfolgt nun die Wachablösung durch den Münchner Journalisten Claus Strunz (50). Ein schweres Erbe, immerhin war Meyer der bislang einzige Moderator der TV-Sendung, die sich um mal kuriose, mal tragische und mal empörende Fälle des Alltags kümmert. Dass der erfahrene Journalist der Aufgabe aber gewachsen scheint, verrät ein Blick auf seinen bisherigen Werdegang.

Viele Stationen durchlaufen

Noch vor seinem Studium hatte Strunz offenbar bereits eine genaue Idee davon, wo es beruflich hingehen soll. So volontierte er kurz nach dem Abitur beim "Nordbayrischen Kurier" in Bayreuth. Ab 1989 studierte er schließlich für fünf Jahre an der renommierten Ludwig-Maximilians-Universität in München Germanistik, Politikwissenschaft sowie Medienrecht.

Es folgten zahlreiche Engagements bei berühmten deutschen Tageszeitungen. Den Auftakt machte die Münchner "Abendzeitung". Vom stellvertretenden Chefredakteur bei "Die Welt" stieg er schließlich zum Chefredakteur der "Bild am Sonntag" auf. Bis 2008 war er dort tätig, ehe er Verantwortlicher für das "Hamburger Abendblatt" wurde. Ebenfalls in diesem Zeitraum durfte er sich erstmals als Gastdozent bei der Europäischen Medien- und Business-Akademie beweisen.

Von der Zeitung ins Fernsehen

Der Job als neuer "akte"-Moderator ist aber nicht Strunz' erster Ausflug ins Fernsehen. Schon 2002 hatte er in der n-tv-Sendung "Der Grüne Salon" die Nachfolge von Heinz Eggert angetreten. In Anspielung auf Giovanni Trapattonis (77) berühmt-berüchtigter Wutrede auf Fußballer Thomas Strunz (48), präsentierte er zudem bis zur Absetzung im Jahr 2010 die Talk-Show "Was erlauben Strunz!?". Zudem führte er noch im Polit-Rededuell "Eins gegen Eins" sowie in "Deutschland Akut - der Welt Talk" durch das Programm.

Seit knapp zweieinhalb Jahren ist Strunz außerdem Geschäftsführer der "Maz & More TV Produktion". Diese verantwortet unter anderem das Morgenmagazin "Sat.1-Frühstücksfernsehen", bei dem er selbst regelmäßig als Kommentator des aktuellen Weltgeschehens auftritt. Komplett neu ist ihm das "akte"-Studio übrigens nicht: Im September 2015 fungierte er dort bereits als Urlaubsvertretung von Ulrich Meyer.