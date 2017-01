Cheryl Cole ist endlich happy - dank One-Direction-Star

Cheryl Cole (33, "3 Words") ist endlich happy - und zwar mit ihrem Freund, dem One-Direction-Star Liam Payne (23). Das merkt auch ihr ehemaliger Duett-Partner Will.i.am (41, "#thatPOWER"), der laut dem "OK! Magazine" in einem Interview jetzt sagte: "Sie war immer in schrecklichen Beziehungen, also bin ich froh, dass sie jetzt glücklich ist."

Die beiden Stars haben sich zwar noch nicht persönlich zu den Gerüchten geäußert, aber es ist mehr oder weniger ein offenes Geheimnis, dass die beiden demnächst sogar Eltern eines gemeinsamen Kindes werden. Auch der Rapper weiß: "Sie ist schwanger und das ist wunderbar für die beiden." Egal, ob sie nun tatsächlich ein Baby bekommen wird oder nicht, wir sind froh, dass Cheryl Cole mit Liam Payne endlich ihr Liebesglück gefunden hat.

